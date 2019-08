Sheyla Rojas habla tras la polémica por supuesta frase sobre Ventanilla | FOTOS

Asegura que jamás lo dijo. Sheyla Rojas no deja de estar en medio de la polémica en los últimos días. Y esta vez no es por un viaje a Europa, o su romance con el millonario libanés Fidelio Cavalli. Una frase que supuestamente dijo la rubia sobre Ventanilla se viralizó en redes sociales y muchos lo consideraron una ofensa para el distrito limeño.

"Cásate con un rico porque todos son infieles, pero es mejor llorar en Dubai que en Ventanilla", se leía en la publicación de Aneth Acosta en Instagram. En el final del mensaje se lee 'Frases de Sheyla' y luego fue compartida por la misma conductora de 'Estás en Todas' en sus redes sociales.

'Shey Shey' fue duramente criticada por esto, considerando que ella mantiene una relación con un libanés con quien estuvo en Ibiza y Miconos por una semana en residencias y discotecas lujosas.

Por ese motivo, la 'leona loca' decidió poner fin a las especulaciones y contestó a una usuaria en redes que le increpó la frase que supuestamente había comentado sobre Dubái y Ventanilla.

"Yo jamás dije eso. Hicieron un meme como tantos que hicieron 'frases de Sheyla' y dando a entender que salió de mi boca y no es así. Hay personas que se la creen", explicó Sheyla Rojas.

Además, comentó que muchos usuarios en redes sociales le dejan frases a modo de meme y ella prefiere no responder porque solo se amargaría la vida.

"Leo comentarios como 'Si te pongo like tengo que pagar' o 'No te voy a responder gratis'. Y así mil frases con las que hicieron memes. Si me lo tomo en serio, imagínate, estaría renegando, de mal humor. Prefiero reírme y ver el lado gracioso. Ya está el tema aclarado", puntualizó.