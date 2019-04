Acusan al spa de Sheyla Rojas de copiar fotos y videos de los resultados de la peluquería de Maricris Rubio | VIDEO

Sheyla Rojas nuevamente en el ojo de la tormenta. La modelo y exVengadora Maricris Rubio acusó que la página de Instagram de La Casona De Sheyla Salón, propiedad de la ex de Pedro Moral, de copiar los videos y fotos de los resultados de sus clientas en Khaleesi Salón y los hacen pasar como propios.

En conversación con el programa 'Mujeres al Mando', Maricris Rubio señaló estar muy molesta con esta situación. Lamentablemente, no se ha comunicado con Sheyla Rojas para aclarar el tema.

"Su salón es fan de Khaleesi Spa (peluquería de la exVengadora) y eso está bien, pero que se tomen la molestia de hacer screenshots (captura de pantalla), subir las fotos y engañar a las clienta, acreditando que es su trabajo. De hecho molesta ¿no?", declaró la exmodelo.

Además, Maricris Rubio manifestó que sus fans a través de Instagram le informaron de lo que sucedía y ella decidió corroborar dándose con la mala fortuna de confirmar el plagio. La amiga de Tilsa Lozano y Jazmín Pinedo incluso contó que ella misma es quien graba los videos para su web.

"Sí, me habían mandado las fotos y sí, las he visto. De hecho, es más las fotos de mi salón las tomo yo. La mayoría de fotos a las clientas se las tomo yo. Entonces sí había visto, sí me habían pasado. Me metí a ver y sí, efectivamente, vi varias fotos de unos trabajos de mi salón que estaban promocionando en su salón", dijo Maricris Rubio.

Sheyla Rojas acusada de copiar fotos de su local de peluquería

Tras la publicación en el programa 'Mujeres al Mando', la página del spa de Sheyla Rojas procedió a borrar todas las publicaciones en Instagram que tomó del de Khaleesi Salón y bloqueó la opción de comentar las publicaciones.

Hasta el momento, Sheyla Rojas no se ha pronunciado por la situación. Irónicamente, cuando la nota salió al aire, la rubia se encontraba en La Casona De Sheyla Salón alistándose para un evento.