Sheyla Rojas afirmó que es una mujer fuerte y no se quedará llorando en su casa, tras cancelación de su boda 

Sheyla Rojas dijo que no se quedará en su casa llorando la ruptura de su relación con Pedro Moral y que en esta vida todo tiene solución.



“No me quedo en mi casa llorando. La vida me ha hecho fuerte, soy una mujer de armas tomar y con los pantalones bien puestos, ese tema no es para ahogarse en un vaso con agua. Creo que no hay nada mejor que estar consciente de la decisión y también con la conciencia tranquila. De hecho a veces uno se apresura y toma decisiones también, pero a veces se cambia de rumbo y no hay nada que no tenga solución en esta vida”, dijo Sheyla a ‘América espectáculos’.

Por otro lado, Gisela Valcárcel respaldó a Sheyla Rojas.



“¡Shey, querida, ahora empieza todo! ¿Sabes? Dios sabe de lo que nos libra, solo Él sabe. Eres una gran mujer y las grandes mujeres como tú cuentan historias increíbles. Vamos por más… ahora empieza todo”, posteó Gisela.

Recordemos que Peluchín en su programa hizo una parodia de la frustrada boda de Sheyla Rojas y Antonio Pavón se presentó para la burla.