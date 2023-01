Sheyla Rojas estuvo en Lima animando el ‘Salsatón de Radiomar y ATV’, pero antes de regresar a México charló con Trome. Durante la conversación, reconoció que hizo cosas sin pensar en las consecuencias, pero aprendió la lección, pues ahora piensa antes de actuar. También recalcó que se acabó la amistad con futbolistas porque tiene una relación seria, bonita y formal con Luis Galarza o ‘Sir Winston’ como se le conoce en redes sociales.

Sheyla, terminó el 2022 y supongo que fue un año muy bueno, te llegó el amor, estás con salud, trabajo. ¿Qué falta para redondear tu vida?

Muchas cosas. De hecho fue un año bonito, pero difícil también. El primer año que vivo lejos de mi hijo, mi familia, mi país, mis cosas. La gente dice: ‘Ah, Sheyla lleva una vida de lujos y bla, bla, bla’... pero he pasado por cosas duras que me hicieron aprender y madurar. Ha sido un año de mucho aprendizaje.

¿Qué cosas no volverás a cometer este 2023?

A veces, uno hace las cosas sin pensar en las consecuencias. Si bien es cierto uno hace lo que quiere, siempre es bueno escuchar, es bueno tomarse unos minutos para pensar. Creo que en esta vida siempre vamos a cometer errores, tendremos pequeñas fallas, pero lo importante es cometer la menor cantidad de errores posibles.

Ahora tienes una relación estable, pero no daban ni cinco centavos por ella…

Sí. De hecho tampoco imaginé tener una relación así de estable. Jamás pasó por mi cabeza, porque me decía ‘de acá a que me vuelva a enamorar, ¿de quién será la persona que me enamore?’, pero creo que me llegó el hombre perfecto en el momento que más lo necesitaba. Por eso tengo mucho que agradecer a Dios que siempre me sostuvo, a él que estuvo conmigo en un momento difícil cuando estaba lejos de mi hijo, lejos de mi país, pasando por una situación muy fea.

A propósito de esas situaciones tan tensas y difíciles que viviste, ahora debes tener más cuidado en tus redes sociales. ¿Ya no hay amigos futbolistas?

No, ya están descartados, ja, ja, ja. Bueno, de hecho esas cosas pasan cuando una está soltera.

Sheyla Rojas dice que tiene una buena relación con la novia de Antonio Pavón, quien es su confidente. (Foto: GEC/Lenin Tadeo)

También te critican por la vida de lujos que llevas. ¿Cómo tomas esto?

Yo siempre he trabajado a mil. La verdad, es que ni a mis papás les he permitido que me den cosas. Cuando estaba en la universidad ya trabajaba y estudiaba, y desde chiquita fui independiente. Al principio, cuando me dijeron que era interesada, me chocó y me dieron en mi ego, porque siempre he trabajado, nunca he necesitado que nadie me mantenga. Gracias a Dios ahora sí hay cosas que me dan que quizás no me las compré antes porque tenía como prioridad mi familia y obviamente a mi hijo. Mi pareja me puede dar cosas y ni modo que le diga que no, y si me critican, pues qué puedo decir, cada quien con su forma de pensar.

Por eso decían que ‘Sir Winston’ era tu ‘sugar daddy’…

El ‘sugar daddy’, ja, ja, ja. Es mi pareja y obviamente me puede consentir y engreír en lo que pueda, y si no puede, igual se lo exijo... ¡Nooo, mentira, ja, ja, ja!

Y si él no tuviera esa posición, supongo que compartirías con él…

No soy partidaría de eso. Creo que no podría estar con una persona que no me pueda dar un estilo de vida que acostumbro. Tuve malas experiencias con eso, pues siempre se aprovechaban, salían y hablaban de mí. Me quedé curada y dije: ‘No, el día que esté con alguien será con una persona que no necesite tener que salir y hablar cosas de mí’. Por eso, en mi lista de deseos estaba que llegara a mi vida una persona que sea exitosa laboralmente, trabajador, que es lo más importante, y no necesite de una mujer para hacer sus cosas.

Mucha gente puede pensar que ese estilo que buscas es un poco frívolo…

Mira, creo que todas las mujeres merecemos que nos consientan, yo me consiento sola también, pero me encanta que lo hagan y creo que ninguna mujer debería permitir lo contrario.

A tu novio le dices ‘monito’…

‘Changuito’. Bueno, él me dice ‘changuito’ y yo le digo gordito.

Pero tú eres muy fitness, ¿lo pones a dieta?

No, él no es gran deportista. A veces lo llevo y al día siguiente se lesiona; hace ejercicio con el tenedor y la cuchara, ahí hace bastante ejercicio. A mí sí me encanta hacer deporte, trato de hacer lo máximo posible.

Piensan tener una niña, hablaste de someterte a un tratamiento…

De hecho me encantaría, pero vamos paso a paso. Gracias a Dios tenemos una relación muy bonita, supersólida, con muchos planes y pues… primero mi anillo.

¿Te gustaría casarte por civil e iglesia?

Sí, nunca me casé, pienso en el matrimonio, me gusta el matrimonio religioso y civil.

En la basílica de Guadalupe …

¡Sí! o aquí o en Chiclayo, donde se pueda. Obviamente que no lo he planeado, quizás una boda en México y otra acá.

¿Piensas regresar a la TV?

A mí me gusta la televisión, disfruto mucho la televisión y después de estar tanto tiempo lejos uno todavía está como que le falta un poquito de grasa. Me ha costado regresar (por la animación que hizo en el ‘Salsatón de Radiomar y ATV’), pero es divertido, uno le agarra el gusto nuevamente y obviamente si por ahí sale un proyecto, encantada. Ahora estoy con mis clases de inglés, las he dejado por lo que vine a animar.

¿Tu novio te dejaría actuar?

En ese aspecto yo no necesito pedirle permiso a nadie. Él nunca me ha hecho problema alguno, sabe que las decisiones que tomo las hago pensando en mi felicidad. Es lo que me gusta, respetando obviamente mi relación. No le veo nada de malo a actuar ni eso de los besos, porque por ahí me toca una actuación con un William Levy y ni modo que diga que no, corriendo voy, no me paguen, ja, ja, ja. ¿Dónde firmo el contrato? Él sabe cómo soy, confía en mí.

CORTITAS

¿Qué piensas si te digo Magaly Medina?

Wow, qué podría decir: ampays.

El fútbol

Una pasión que me gusta.

Antonio papá

Un amor incondicional.

Su novia

Mi confidente.

Tu hijo

El amor de mi vida.

Tu ‘changuito’

Un amor muy bonito.

Cirugías

Después que me case y sea mamá me reencaucho toda, lo digo desde ahora para que no me digan nada, me voy a dejar la cintura como mi cuello, ja, ja, ja.