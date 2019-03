Sheyla Rojas sobre el ampay de Pedro Moral besando a su ex: "Fue una buena decisión no haberme casado" | VIDEO

¡Lo dijo! Sheyla Rojas se pronunció tras enterarse de un ampay que protagoniza su exprometido Pedro Moral y la modelo Doménica Delgado. La rubia contó que desde que ambos optaron por terminar su relación y compromiso, decidieron que ninguno hablaría del otro.

"Si bien tomamos la decisión de dejar las cosas de ayer, también decidimos no opinar de lo que él haga ni él opinar de lo que yo pueda hacer. Cada uno es libre de hacer lo que uno quiere con su vida", declaró Sheyla Rojas.

Además, la conductora fue clara en señalar que Pedro Moral es libre de hacer lo que desee con su vida y ella no es nadie para hablar o juzgar sus actos. Sheyla Rojas indicó que ella también está viviendo a su manera.

"Lo que yo pueda pensar o decir sobre eso no es importante porque él es libre de hacer con su vida lo que le plazca y yo también. Lo único que puedo decir es que sea feliz con las cosas que él puede hacer", señaló Sheyla Rojas.

Sin embargo, al final de la entrevista con En Boca de Todos, la rubia terminó aceptando que no haberse casado con el empresario fue la mejor decisión que pudo tomar.

"Al final el tiempo y la vida me dio la razón y creo que a él también. No voy a juzgarlo. El tiempo me demostró que fue una buena decisión no haberme casado. Es algo que no me tiene triste ni molesta", finalizó Sheyla Rojas.