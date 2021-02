SE LA DEVUELVE. Sheyla Rojas fue entrevistada por un reportero de Magaly TV La Firme para pronunciarse sobre las declaraciones que hizo la modelo Macarena Gastaldo, quien sugirió que el futbolista Anderson Santamaría le pidió a la ex figura televisiva que se retire de su departamento.

Sheyla Rojas explica que ella tomó la decisión de retirarse del departamento de Anderson Santamaría porque conoció a “otras personas”. Ella y su amiga Omayra Zuñiga fueron hospedadas por el fubolista en Guadalajara.

“Nosotras choteamos a Anderson Santamaría, él nos compró el pasaje de regreso y salimos (de su casa). De la nada llegamos y le dijimos: ‘Sabes qué Anderson, gracias por todo, pero nosotras nos vamos’”, precisaron Sheyla y Omayra en comunicación con “Magaly TV: La Firme”.

Sheyla Rojas también indicó que Santamaría les compró a ella y a su amiga los pasajes para que regresen a Lima, pero ellas decidieron perder el vuelo. “Nuestro vuelo era para el miércoles y nosotras llegamos un lunes (a la casa de Anderson Santamaría) para recoger nuestras cosas con un camioneta”, contaron.

Trome - Sheyla Rojas habló sobre Anderson Santamaría

“Le dijimos: ‘Anderson, gracias por todo, pero nosotras nos vamos y nos vamos a Querétaro’, que es a 4 horas de Guadalajara”, dijo Sheyla.

Sheyla también señaló que Anderson Santamaría se opuso a esta decisión y le insistió para que regrese a Lima. “Nos mandó a ponernos pestañas y para esto, él nos había puesto un chofer para que nos lleve al salón, pero en realidad una amiga de Omayra nos vino a recoger (al salón de belleza). Entonces, salimos del carro que nos mandó ‘Santa’ y nos fuimos en el otro auto Entonces ahí es donde él me escribió a mí para decirme: ‘¿Por qué haces esto y que por qué te vas así?’”, contó.

LLAMÓ A SU MADRE

La exintegrante de Esto es Guerra contó que el futbolista Anderson Santamaría había llamado a su mamá para quejarse cómo se estaba comportando su hija en el país norteamericano.

“Estaba con una caraza. Llamó a mi mamá y le dijo: ‘señora, usted sabe que yo le dije que yo me voy a ocupar de ella y acá Guadalajara es peligroso’. Asustó a mi mamá y me hizo el chongo de la vida porque me dijo: ‘tú no tienes palabras, tú me prometiste’”, se le escucha decir a la rubia.

En las últimas horas, Sheyla Rojas ha publicado varias historias de lo bien que la está pasando en México y no dudó en publicar videos del turismo VIP que realiza en tierras charras, con viaje en helicóptero incluido, pero pese a su recargada agenda, la exchica reality también dejó una indirecta para Magaly Medina y todos los que la critican.

“Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque significa que las cosas van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas”, dice el mensaje que la rubia compartió en Instagram.

VIDEO RELACIONADO

