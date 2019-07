Carlos Cacho sobre Sheyla Rojas y Antonio Pavón: "¿Quién se hace cargo de su hijo? Pobrecito"

Carlos Cacho arremetió contra Antonio Pavón y le sugirió al español que ‘actúe’ por el bienestar de su pequeño Antoñito, en lugar de estar criticando aSheyla Rojas, quien continúa vacacionando con su actual pareja Fidelio Cavalli.



“Antonio Pavón se ha sumado a esta ola de comentarios en contra de Sheyla Rojas, pero si tanto le molesta y como padre está indignado, entonces que agarre a su niño y se lo lleve a España. Es lo que todo padre educado, amoroso, protector y decente haría, porque es bien fácil señalar, criticar y culpar, pero no ejecuta nada”, señaló el conductor de ‘ Yo, Carlos’.



Pero las críticas no solo fueron para el torero, sino también para Sheyla Rojas, porque su hijo es un niño que requiere de los cuidados especiales.



“Es un niño que nació con una serie de problemas y obviamente no es un niño que solo tienes que criar, sino atender, darle doble atención y cariño. Es un pequeño que debe seguir un tratamiento y nadie se quiere hacer cargo. No es así. El niño tiene dos padres, mientras que uno está en España, la otra está de vacaciones... y ¿quién se hace cargo de él? Pobrecito”, agregó.



NO SERÍA MILLONARIO

​

En tanto, el programa ‘Mujeres al mando’ difundió un informe en el cual se señaló que Fidelio Cavalli no sería el supuesto millonario como se dice, sino que ostentaría los lujos de su jefe, un jeque árabe llamado Mohammed Al Habtoor, considerado el tercer hombre más rico de los Emiratos Árabes.



Entre las bromas que hicieron, señalaron que era tan misio como Pedro Moral.