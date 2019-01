Sheyla Rojas a Antonio Pavón: "Esperemos que por la felicidad de mi niño, no siga con el show"

Rompió su silencio. Después que Antonio Pavón salió a denunciar públicamente que Sheyla Rojas no le dejaba ver a su hijo Antoñito, la conductora lo desmintió y aseguró que el torero prefirió el show televisivo antes que conversar y llegar a un acuerdo por el bien de su niño.



“Jamás le prohibí que vea a su hijo... siempre traté de llevar la fiesta en paz, me mantuve al margen de las peleas y de caer en conflictos. No es la primera vez que pasa esto y creo que todo se soluciona conversando, sin insultos, amenazas, gritos y faltas de respeto... ¡por qué actuar con cámaras y con mentiras! Yo estoy con la conciencia tranquila”, respondió Sheyla Rojas a través de su Instagram.



“Como siempre digo y repito, ‘mi hijo es feliz con su papá’ ... Y sí tomo las precauciones necesarias, como cualquier madre, que la amenazan, insultan, ofenden y faltan el respeto... si se hubiera hablado como personas civilizadas y alturadas, habría sido diferente”, añadió.



La rubia también afirmó que espera que Antonio Pavón ya no siga con el show televisivo.



“Siempre trato de mantener la calma, respirar antes de actuar... No es fácil, en muchos momentos quise salir y decir tantas cosas que me parecían injustas, pero ahora hay que dar vuelta a la página. Esperemos que por el bien y la felicidad de mi niño, no siga con el show y nos respetemos entre padres... hoy (jueves) se lo llevó ( a su hijo), sé con quién y dónde está, y eso me deja más tranquila”, manifestó.



‘ASUMO LOS GASTOS DE MI HIJO’

​

Por último, se refirió al viaje a Filadelfia (Estados Unidos), hasta donde viajó Antonio Pavón con su hijo para que sea operado.



“Quien pagó los pasajes y gastos en Filadelfia fui yo... Él se había quedado sin trabajo y decidí apoyarlo, comprarle su pasaje también... y bueno, si vendió todo fue porque se suponía que se iba a España a vivir, porque tenía un contrato de trabajo allá. Le creí, por eso asumí los gastos, pero eso no pasó y es lo de menos, porque si por mi niño tengo que sacarme la mugre para poder costear sus viajes y demás cosas, lo haré. Yo trabajo para poder pagar todos los gastos que asumo mes a mes, aquí no se trata de un mes dar y otro no, tengo gastos y pagos diarios con mi hijo y los asumiré siempre. No necesito, gracias a Dios, pelearme por plata”,

indicó.