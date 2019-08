Antonio Pavón: "Le he pedido a Sheyla Rojas que por favor tenga cuidado con el tipo de gente que acerca a mi hijo"

Antonio Pavón señaló que le preocupa que Sheyla Rojas vaya a presentar a su hijo Antoñito a su actual pareja, Fidelio Cavalli.

“Me preocupa mucho la gente que rodea a Sheyla y que pueda estar cerca de mi hijo. Tanto esa persona (Fidelio) como otras. Son personas que no tienen educación ni valores. Eso es peligroso”, sostuvo el español.

Se comenta que Fidelio Cavalli llegaría a Perú... ¿Le has pedido a Sheyla, a través de otras personas, que no cree ningún lazo con tu hijo?



Le he pedido que por favor tenga cuidado con el tipo de gente que acerca a Antoñito, pero ya vemos lo irresponsable que es como madre. Ha demostrado muchas veces su comportamiento como mamá