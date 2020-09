Antonio Pavón lamentó que Sheyla Rojas haya quedado fuera del programa ‘Estás en todas’ y aseguró que regresará al país para ver a su hijo Antoñito.

“(La salida de Sheyla) es una noticia que no me alegra, a mí lo único que me preocupa es el bienestar del niño. Cuando abran las fronteras iré a Perú, mi hijo es lo más importante que hay en mi vida y necesita ayuda, hay mucho descuido”, precisó.

¿DÓNDE ESTÁ SHEYLA ROJAS?

Sheyla Rojas desapareció de sus redes sociales luego del escándalo que se generó por el destape de su affaire con el futbolista Luis Advíncula. La rubia que acostumbraba a compartir historias en su cuenta de Instagram y publicar imágenes suyas, ya lleva una semana sin manifestarse tras la bomba que detonó Magaly Medina.

El programa ‘Magaly TeVe: La firme’ mostró chats e imágenes de Sheyla Rojas besando y sentada en las piernas de Luis Advíncula. Las frases que, aparentemente, la rubia escribió en los mensajes privados generó que la tildaran de interesada.

Tras la ola de críticas y burlas, Sheyla Rojas optó por desactivar los comentarios de sus fotos en Instagram para no recibir más ofensas. Debido a esto, la rubia ha decidido también alejarse de todos sus redes.

