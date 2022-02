SE CONFESÓ CON MAGALY. Sheyla Rojas se enlazó en vivo con Magaly Medina para hablar del fin de su relación con Sir Winston. La exrubia restó importancia a lo que le encontró en el celular a su novio mexicano y aseguró que retomaron su romance.

Desde México, Shey Shey se conectó con la urraca y aseguró sentirse muy enferma, con una voz visiblemente ronca. “Yo ya estoy, cual mexicana, lista para hacer mi guion de novela mexicana”, dijo tomando el tema con mucho humor.

La modelo aseguró que, como toda pareja, tuvo problemas con Sir Winston y hasta tuvieron que llevar terapia juntos. Asimismo, reveló que le encontró chats en su celular donde vio reacciones a historias de su pareja y le dio ataque de celos.

“No sé si estoy exagerada o qué pero me molesta que mi novio le esté dando like a chicas y él lo sabe...”, dijo Sheyla, quien confesó que su novio le pidió disculpas por si hizo algo que le molestó. “Si hubiera sido una falta de respeto mucho más grande no estuviera aquí”, dijo descartando una infidelidad.

Sheyla Rojas aseguró que no se llevó todas sus cosas de la casa de Sir Winston y que se fue a visitar a una amiga en República Dominicana, donde se enfermó solo un día después. Después regresó a México y se comunicó con el mexicano para arreglar las cosas y regresó a su mansión.

“Si estoy con él, más allá de los lujos, siento mucha tranquilidad, mucha paz, es un hombre que nunca sale sin mí”, dijo la modelo.

SHEYLA MANDÓ MENSAJE A SIR WINSTON

Tras el misterioso mensaje que publicó Sheyla Rojas hace varios días, en el que daba a entender que revisó el celular de su novio, Sir Winston, y descubrió que la engañaba, la exconductora de televisión peruana compartió otro mensaje contundente que confirmó la infidelidad del mexicano.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Shey Shey’ indicó que la traicionaron pero dejó en claro que no se hace problemas y buscará el amor en un hombre que sí valga la pena.

“La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”, indicó Sheyla Rojas.

