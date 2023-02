DESLUMBRANTE. Muy fiel a su estilo, Sheyla Rojas llegó al set EN VIVO de ‘América Hoy’ para acompañar en la conducción a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. Al momento de su ingreso, la modelo pasó un incómodo momento con su escotado vestido y casi enseña más de la cuenta.

“Estoy estrenando nuevo look”, dijo la polémica ‘rubia’, por lo que Janet Barboza se acercó a ella para hacer presumir más el vestido. Sin embargo, no se dio cuenta y levantó más de la cuenta, por lo que la pareja de Sir Winston reaccionó inmediatamente : “Ahí nomás” , acotó.

SHEYLA ADVIERTE A SIR WINSTON CON MATRI

Al ser consultada sobre la fecha de su matrimonio con Sir Winston, Sheyla Rojas dejó en claro que sigue esperando el anillo de compromiso.

“Anillo nada y tienen razón, yo dije que me caso este año y obviamente sí estoy esperando. Por eso no me pongo un anillo ni nada, yo espero un año, este abril se cumple. Yo no voy a esperar toda mi vida, él lo sabe, yo siempre he sido super clara , si él no se anima, yo tampoco voy a seguir esperando, advertido está”, manifestó.