Sheyla Rojas se enlazó desde México con el programa “América Hoy” y confesó que no quedó embarazada de Luis Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’, en el primer intento del tratamiento de fertilidad que se está realizando.

“Toma su tiempo. Me dijeron que este mes no es, que siga practicando y me van a estar evaluando para intentarlo de nuevo. El óvulo no está maduro, no está preparado para el embrión. Da un poco de frustración, pero las cosas pasan por algo”, expresó a inicio.

Ante su explicación, Ethel Pozo intervino para consultarle a la modelo si el médico le explicó los motivos por los que el tratamiento no funcionó. “¿Por qué te dijo que volvieras luego como por setiembre, octubre?”, interrogó la conductora de “América Hoy”.

Sheyla Rojas sobre su proceso de fertilidad

SHEYLA ROJAS EXPLICA LOS MOTIVOS

La exconductora de televisión explicó que lo que entendió fue que “el óvulo no está como que bien maduro y entonces no está preparado para el embrión, algo así. Voy a tener que seguir tomando los medicamentos y de aquí a tres meses, en agosto que me toca cita, pues ahí todo con calma, yo creo que si más me apresuro, si más me desespero, pues es peor”, afirmó.

“¿Esta primera negativa te bajoneó, te puso un poquito triste?”, le preguntó Janet Barboza.

“Sí, obvio, claro. De hecho tú vas con toda la ilusión, pero cuando te dicen que todavía tienes que esperar pues en realidad de hecho sí da un poco de frustración, pero a la hora de la hora, en realidad yo creo que las cosas pasan por algo y está bien, todo a su tiempo”, respondió la modelo.

Finalmente, Sheyla Rojas reveló detalles de cómo reaccionó su pareja con la noticia. “Él lo tomó tranquilo, se programa como para de aquí a tres meses, el tiempo que dijo el doctor, yo quizá un poco más emocionada, pero él no, dijo está perfecto”, comentó.