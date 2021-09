A través de su cuenta de Instagram, Sheyla Rojas respondió a su exabogado, o John Rodríguez luego de que asumiera su defensa en el caso contra Magaly Medina, a quien pretendía demandar por 1 millón de dólares. La modelo está incómoda porque el letrado difundió unos audios suyos en el programa ‘Amor y fuego’ donde le pide pagarle sus honorarios en cómodas cuotas.

Hace unos días, el abogado de Sheyla Rojas reveló a Trome algunos de los acuerdos que Sheyla Rojas no cumplió como parte del caso que entabló contra la pelirroja animadora.

Al respecto, Sheyla Rojas dijo el abogado ‘se llevó su expediente’, que el audio difundido era pasado y que sus declaraciones fueron sacadas fuera de contexto.

“Yo no le debo, él se llevó mi expediente del estudio de abogado en el que trabajaba sin decir nada a nadie y si yo quería seguir con el caso, claro que le quería pagar para que me lo entregue, pero decidí dejar el caso ahí. Por lo tanto, no le debo nada y si se llevó el expediente del estudio de abogados pues que se lo quede, no hay problema, yo no entiendo la necesidad de la gente de sacar las cosas de contexto o tratar de dañar a alguien con engaños ese audio fue pasado además ❤️ no crean tantas mentiras que cualquier oportunista es capaz de salir a decir déjenme en paz ✌🏻 tema aclarado buen día”, escribió Sheyla Rojas en su Instagram.

SHEYLA ADVIERTE A SUS SEGUIDORES

Asimismo, ‘Shey, Shey’ indicó que el abogado busca tener 5 minutos de fama con su caso. “Si le debo como él dice, por qué no me escribe y tema solucionado está clara que la intención es tener 5 minutos de fama como en su momento. Gracias a Dios no quise seguir con el caso y preferí dejar las cosas ahí”, añadió.

Finalmente, la modelo precisó que su intención es advertir a sus seguidores que ‘tengan cuidado’ con estos pseudo abogados’ que no tienen ética profesional.

“No suelo aclarar chismes porque sé que es parte de este medio, pero lo hago para que tengan cuidado con estos ‘pseudos abogados’ que ni ética profesional tienen que ventilar conversaciones privadas manipuladas a su conveniencia haciendo quedar mal sin reparo alguno y cómo está saliendo en pantalla no vaya a pasarle esto a alguien más”, puntualizó.

