EXPRESA SU MALESTAR. Sheyla Rojas tiene problemas con las personas que escoge como amigos. Esta vez Lilo Romero, un joven cercano a la ex figura televisiva, compartió las conversaciones que sostuvo con ella por WhatsApp en el programa de farándula local Amor y Fuego.

La reportera menciona que los audios pintan de cuerpo entero a Sheyla Rojas, a quien califica de interesada y la compara con la protagonista de la novela Rubí. En la conversación, la ex figura televisiva menciona que siente que la persona con la que está saliendo se está alejando de ella.

“No he dormido casi nada toda la noche pensando porque no sé ya (....) una mujer siempre tiene un sexto sentido. Hoy me escribió solo por Instagram medio frío, estaba super intenso al principio y ahora ha bajado sus revoluciones”, menciona.





Sheyla Rojas también le cuenta a su amigo que el fin de semana verá al chico con el que está saliendo para aclarar que tipo de relación tienen. “Voy a poner las cosas claras, no estoy para perder mi tiempo y desaprovechar oportunidades, así que gracias. Nos vamos a ver el sábado, ya quedamos todo”.

La ex figura televisiva indica que se siente molesta porque la persona con la que sale “no le ha entregado ni un chicle”. “Voy a darle chance hasta el fin de semana, te lo juro, fuera m(...), no me ha dado nada, ni siquiera un chicle”.

FILTRAN SUS CHATS

En la última edición de “Amor y Fuego” se mostró un chat de la modelo Sheyla Rojas con su amigo Lilo Romero, con quien habla sobre su vínculo con un misterioso galán que podría ser Anderson Santamaría.

En las conversaciones de WhatsApp se evidencia que la modelo quiere darle una oportunidad a este misterioso saliente. Sin embargo, no se decide, pues él no le da ningún detalle, según ‘Amor y fuego’.

“Ya si quiere, chévere, sino que viva la soltería again, porque estoy portándome bien, pero si no se pone las pilas, chau”, comenta Sheyla Rojas a su amigo.

En otro momento de la conversación, la exconductora de televisión afirma que su saliente no le da regalos. “Sí, sí, por eso. Yo igual (con el) látigo de la indiferencia. Además, ningún detalle hasta ahora y tiene la plata”, agrega.

SHEYLA SE QUEDA A TRABAJAR EN MÉXICO

Antonio Pavón fue entrevistado por una reportera de Amor y Fuego sobre las razones por las que viajará con su hijo a España. El integrante de realities indicó que Antoñito vivirá con él porque Sheyla Rojas se queda a trabajar en México.

Durante toda la entrevista, Antonio Pavón se refirió a Sheyla Rojas en buenos términos y precisó que tiene su autorización para viajar con el menor. “He venido a recoger a Antoñito porque Sheyla y yo hemos coordinado de la mejor manera que él viaje a España. Ella está en México porque le han salido propuestas de trabajo”.

Antonio Pavón también señaló que no hubo problemas con los permisos legales. “Entre Sheyla y yo hemos coordinado de la mejor manera para el permiso de viaje. Ella me comentó que tiene la idea de quedarse, de trabajar ahí, y me dijo si yo podía recoger a Antoñito”.

