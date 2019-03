Sheyla Rojas quería que boda con Pedro Moral sea televisada como la de Natalie y Yaco | VIDEO

Pedro Moral en 'El valor de la verdad' respondió preguntas relacionadas a su expareja Sheyla Rojas. El empresario indicó que nunca se hizo la fama de 'millonario' y que la conductora quería una boda de 170 mil dólares.

En el sillón rojo de 'El valor de la verdad', Pedro Moral reveló que Sheyla Rojas quería, además, que fuera televisada. "En algún momento el canal donde ella trabaja se interesó, pero nunca se llegó a nada", contó el empresario.

Pedro Moral indicó también que su familia estaba en contra de que su matrimonio fuera transmitido por televisión dado que ellos no pertenecen al ámbito del espectáculo.

El empresario se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar detalles de lo que fue su romance y posterior ruptura con la conductora de 'Estás en todas'.

"Me presente como soy. Soy recontra criollo a pesar de que no parezca, me juzgan por mi apariencia. Cuando me conocen saben como soy. Por eso tengo muchos amigos. Sheyla vio mi forma de ser, el carro que tenía y pudo haber pensado cosas. Nunca me presenté como millonario", dijo Pedro Moral en 'El valor de la verdad'.