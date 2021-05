Magaly Tv: La Firme emitió un informe donde detalla que la prensa mexicana está relacionando a Sheyla Rojas con las mujeres conocidas como ‘buchonas’, quienes normalmente están ligadas al mundo del narcotráfico. Ahora que se encuentra viviendo en Guadalajara y goza de muchísimos lujos, la exrubia rompe su silencio sobre su actual pareja y responde a los señalamientos.

Según lo dicho en el programa de Magaly Medina, Sheyla Rojas encaja con todas las características que posee una buchona, por lo que estaría siguiéndole los pasos a nada más y nada menos que a Emma Coronel, la mujer de Joaquín ‘El chapo’ Guzmán. En esta nota te explicamos que significa ser catalogada como ‘buchona’.

La esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Emma Coronel Aispuro. (Foto: AFP)

¿QUÉ ES UNA BUCHONA?

‘Buchona’ es la palabra que se utiliza para identificar a las esposas, novias o mujeres que están relacionadas con el narcotraficante. Este tipo de féminas se caracterizan por tener un estilo de vida lujoso y de vestir de manera exagerada y voluptuosa.

Asimismo, según los portales mexicanos, las buchonas son populares por su intento de llamar la atención con sus atuendos generalmente de marcas reconocidas y prestigiosas. Además de haberse sometido a cirugías estéticas para resaltar sus atributos.

Automóviles deportivos de lujo, bolsas de reconocidas marcas, zapatos y ropa de diseñador, son los ‘accesorios’ favoritos de las buchonas que normalmente lucen en redes sociales para presumir el estatus en el que se encuentran.

¿SHEYLA ROJAS ES UNA BUCHONA?

Tras las declaraciones de Magaly Medina, Sheyla Rojas respondió a una usuaria que le preguntó si ella era una buchona. La exrubia se animó a dar detalles sobre a qué se dedica su pareja.

“Mi pareja es un hombre profesional y trabajador y no tengo que dar explicaciones sobre su vida. Él no es público pero ya estuvo bueno. Esa señora y sus insinuaciones despectivas poniéndome a mí como algo que no soy”, dijo la modelo. “No sé si está frustrada porque su relación disque perfecta como pregonaba con su notario llegó a su fin”, escribió Sheyla Rojas.

