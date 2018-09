Sheyla ya no se casará con Pedro Moral el 25 de mayo | FOTOS

Después de que Pedro Moral le pidiera matrimonio,Sheyla Rojas anunció feliz que su unión religiosa sería el 25 de mayo en la iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el Centro de Lima. La rubia compartió videos del lugar que eligió y se mostró emocionada.

Ahora, sin embargo, Sheyla Rojas decidió cancelar la boda religiosa para esa fecha y, sorpresivamente, decidió adelantar la unión con Pedro Moral. En conversación con Trome, la conductora de TV reveló que está muy estresada por los preparativos.

Sheyla Rojas tenía planeado casarse en mayo próximo y, al parecer, ahora sería en marzo del mismo año.

“Adelanté la fecha porque el lugar que quería tenía la fecha ocupada y ahora debo ver todos los detalles para la boda. Por eso estoy muy estresada, son muchas cosas y me tienen muy nerviosa”, indicó Sheyla Rojas.

¿Quieres una boda de ensueño?



Quiero una boda mágica, que refleje mi personalidad, que refleje todo el amor que me une con Pedro. Yo pensé que nunca me iba a casar y quiero que sea algo maravilloso.

¿El supuesto ampay que se emitió la semana pasada los ha unido más?

​

No tengo nada que decir sobre eso, no me interesa. No sé si nos quieren hacer daño, pero soy una mujer fuerte y aprendí a escuchar solo los buenos deseos de la gente.

Estarás como recepcionista en la Teletón...



Estaré las 23 horas atendiendo llamadas y las donaciones del público. Me siento muy comprometida con la Clínica San Juan de Dios.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE