Sheyla Rojas nuevamente se encuentra en el centro de la polémica luego que Magaly Medina en su programa ‘Magaly Tv: La Firme’ presentara en TV un supuesto chat de jugadores en el que mencionan a la rubia. Sin embargo, fiel a su estilo y a crear más polémica, la rubia publicó el extracto de una canción de Belinda cuyo título es ‘Prefiero ser su amante'.

Esta publicación no ha pasado desapercibido por sus seguidores, quienes no han dudado en comentar en sus redes sociales sobre esta canción y la polémica que se ha desatado a su alrededor, pero la conductora de ‘Estás en Todas’ también publicó un post en el que responde a estos rumores.

“Estamos hechos para escribir nuestra historia y nos la pasamos leyendo o inventando la vida de otros...”, escribió Sheyla en su cuenta de Instagram.

Sheyla Rojas se emociona con canción prefiero ser su amante de Belinda - Trome

MAGALY MEDINA HABLA DE SUPUESTO CHAT DE FUTBOLISTAS

La noche del lunes, Magaly Medina hizo un alto a las notas de sus programas y se pronunció sobre el supuesto material del chat de jugadores que tendría en su poder. La periodista se mostró muy incómoda e indicó que le molesta que utilicen su nombre para amenazar o conseguir algo en donde ella y su programa no tiene nada qué ver.

“Todo el mundo me pregunta y me sigue preguntando que si yo tengo estos ampay que hablan acá. Este es un chat donde decían que la mujer del jugador Paolo Hurtado había hackeado, tenido acceso a las comunicaciones por Instagram, donde su marido y otros jugadores de fútbol tendrían un chat donde hablaban de modelitos, chicas de la farándula y contaban sus ires y venires con algunas amiguitas”, recalcó Magaly.

“Mientras yo no tengo pruebas de algo, yo no puedo lanzarme a decir o afirmar un chisme, no lo puedo hacer. No hago chisme, yo hago información del espectáculos respaldada. Si circula por ahí que una esposa de un jugador de fútbol descubre las cochinaditas que él y sus amigos hacían o decían...no lo sé. A mí nadie me llamó, nadie me dio esos chat, ni me los mostró”, agregó la ‘Urraca’.

“Como me mencionan, todos asumen que yo lo tengo. Hay muchas personas que usan mi nombre y mi programa en sus negociaciones... A mí no me utilicen, no me metan en su cuento porque generalmente no necesito que otros me traigan cosas, porque tengo un equipo de investigación”

Magaly Medina aclara supuesto chats de futbolistas - Trome

