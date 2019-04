Sheyla Rojas se cansó de los ataques y le respondió a sus 'haters' dedicándoles una conocida canción de telenovela

Tras 'El Valor de la Verdad' de Pedro Moral, Sheyla Rojas fue punto de las más duras críticas en las redes sociales e incluso la compararon con 'Rubí' y hasta llegar a los insultos, pero la rubia se cansó y decidió contestarle a sus haters con la canción de la telenovela 'Bety la fea'.



A través de su cuenta en Instagram, Sheyla Rojas decidió poner 'I love you hater' con una foto de ella y un texto que decía "Que si me puse glúteos, que si no me quise casar, que si no digo nada, que si hablo, que si trabajo mucho, que si busco a un marido millonario, que si estoy muy flaca, que si me regalan cosas, que si estoy feliz y no llorando, que si no me maquillo o maquillo mucho, que si soy creída, antipática, presumida"

Todo parece indicar que Sheyla Rojas ya no estará dispuesta a que la sigan atacando y por ello, la mejor respuesta que les da es dedicándoles la canción de 'Bety la fea', 'se dice de mí'.



"Cualquiera puede opinar, lo importante es como te lo tomas. Sé auténtico para hacer lo que quieras sin que nada te importe", escribió Sheyla Rojas en su cuenta de Instagram.