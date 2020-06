Sheyla Rojas respondió a un usuario en Instagram que se burló de sus cirugías después que posteara una foto en su red social con un mensaje donde indicaba que todo es “temporal” y que el momento había que disfrutarlo.

“Todo es temporal, emociones, pensamientos y personas. No te apegues, solo disfruta y que todo fluya”, escribió la conductora de “Estás en todas”.

“Hasta tus operaciones son temporales”, le respondió un seguidor a Sheyla Rojas. Sin embargo, la rubia le correspondió el mensaje: “Pero tu patanería es eterna”.

Usualmente, la conductora de televisión explota con los comentarios en sus redes sociales: hace una días una seguidora le escribió que “ejerce el oficio más antiguo del mundo” y la expareja de Antonio Pavón le contestó: “Quién te has creído tú para afirmar semejante calumnia”.

Sheyla Rojas respondió a usuario que se burló de sus cirugías. (Instagram)

SHEYLA ROJAS: “ME ZURRÓ EN SUS COMENTARIOS”

Sheyla Rojas respondió en el programa “En boca de todos” a aquellos usuarios que la critican duramente en redes sociales por su aspecto físico y por las cirugías a las que se ha sometido.

“He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios, pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamacita. Más allá del aspecto físico es lo que se lleva en el corazón. Si tu criticas a alguien es porque no estás contenta contigo misma”, comentó Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas es constantemente blanco de críticas por sus aumentos y reducciones, sobre todo, cuando dijo que la mayor parte de su cuerpo se debe a que pasó por el quirófano en múltiples oportunidades.

Sheyla Rojas: “Me zurro en sus comentarios negativos" - TROME

VIDEOS RECOMENDADOS

Jota Benz deja en suspenso a sus seguidores con pregunta sobre bebé (TROME)

Luciana Fuster es relacionada con actor venezolano (TROME)

Lesly Castillo muestra su lujosa casa (TROME)