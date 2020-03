Sheyla Rojas estuvo invitada en América Hoy y la entrevista giró en torno a sus cirugías. La conductora de televisión bromeó sobre las intervenciones estéticas que se realizó para lucir una figura más curvilínea.

La agarraron en frío. La primera pregunta que tuvo que responder Sheyla Rojas es la cantidad de cirugías a las que se sometió. La conductora de América Hoy, Ethel Pozo, le preguntó si fueron más de 10. La ex chica reality indicó que esa información es cierta. “La primera que me hice fue la nariz y las bubis, la verdad que yo era perfil de galleta de soda (...) si tenía mis piernitas, tenía todo ahí en su sitio, pero adelante era planita. No estaba contenta”. menciona la también conductora de Estás en Todas.

En el espacio le mostraron fotos de su pasado y Sheyla Rojas negó que fuera ella, pero al final lo reconoció. “Cuando estaba en mi colegio fui reina, a mi papá le costó bastante la corona porque era amigo del director”, indicó la exmodelo entre bromas. La ex chica reality indicó que se realizó intervenciones en el trasero, senos, mentón y nariz.

La conductora de Estás en Todas dijo que el mentón se lo realizó con ácido hialurónico. “No es operación, es una inyección, es un pequeño arreglito, un detalle”, precisó Sheyla Rojas. Entre otras de las revelaciones que hizo precisó que tuvo que intervenirse más de una vez los senos porque el embarazo cambió su cuerpo. Por lo tanto, primero se las disminuyó y luego las aumentó. Sobre sus labios, Sheyla Rojas indicó que utilizó una sustancia para aumentarse esta parte del cuerpo. “Es que yo siento que se ve muy sensual tener labios carnosos, son cositas de nada, sin excederse te cambia la cara”, explicó.

Una de las confesiones que más sorprendió a los seguidores del programa fue la que hizo sobre su rostro y cintura. En el caso del torso indicó que se realizó intervenciones para marcar su abdomen, lo que le da un aspecto más delgado a su cintura. Sobre su rostro, Sheyla Rojas expresó que se tensó el rostro para evitar la aparición de las arrugas. “Te ponen como unos hilitos y te jalan”, indicó la figura televisiva. Finalmente, la conductora de televisión recomendó que la mejor intervención para agrandar glúteos es la que se hace con la grasa propia.

