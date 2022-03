NO ASUME CONSECUENCIAS. El conocido doctor Fong, médico de cabecera en las cirugías de Sheyla Rojas, rompió su silencio luego que la modelo revelara que está sufriendo una parálisis facial debido a una liposucción de papada.

A través del programa ‘América Hoy’, el galeno envió un mensaje a la producción para pedirles que no lo responsabilicen por lo que está sufriendo la ‘rubia’ hoy en día. Según dijo, la responsabilidad única es de la popular ‘Shey Shey’.

“Acaba de llamar el doctor Fong, porque no está de acuerdo que sea la responsabilidad del doctor, sino dice que en el caso de Sheyla Rojas es responsabilidad íntegramente de Sheyla Rojas ”, dijo Ethel Pozo.

La conductora de ‘América Hoy’ pidió que el cirujano se presente este miércoles 2 de marzo en su programa para que aclare el panorama y explique lo que le está pasando a Sheyla Rojas.

En ese sentido, Brunella Horna le dio la razón a Ethel al asegurar que el médico tiene mucho por explicar, sobre todo por qué su labio está deforme.

Cirujano de Sheyla Rojas se defiende https://www.americatv.com.pe/noticias/

“ Tiene muchas cosas que aclarar porque las fans de Sheyla y todas las que la queremos estamos muy preocupados . Él tiene que aclarar algunos puntos como por qué sus labios se ha ido de costado, qué le pasó”, manifestó.

Por su parte, Janet Barboza dijo no entender la razón por la que Sheyla Rojas sigue inflamada, pues su operación se la hizo en noviembre del año pasado. En esa línea, contó que actualmente está recibiendo un tratamiento.

¿QUÉ LE PASÓ A LA CARA DE SHEYLA ROJAS?

Sheyla Rojas se presentó en el programa ‘América Hoy’ y reveló que la está pasando mal debido a los últimos ‘retoquitos’ que se ha hecho. La modelo juró que nunca más se hará una cirugía en el rostro.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo, al principio ni siquiera podía comer... Estaba muy inflamada, de hecho dije nunca más me hago, no quiero saber nada. Curada, no quiero saber nada, sí me inflamé mucho los pies, las piernas, los brazos, la cara...”, dijo