ROMPE SU SILENCIO. Sheyla Rojas se pronunció este jueves sobre la difícil situación que vivió luego que un examigo revelara unos polémicos chats, donde la exrubia se refirió a su relación con Luis Advíncula.

“No fue fácil, yo tomé la decisión de quedarme aquí en Guadalajara porque yo anímicamente me sentía súper mal con todo lo que pasaba. No tenía fuerza para irme a Perú. Estuve tres días súper mal, internada, estuve mal, la pasé mal. Tengo que agradecer porque ahora estoy súper tranquila pero pasé por un momento muy duro”, confesó Shey Shey.

En ese sentido reveló que estuvo tres días en cura de sueño. “Nunca había pasado por algo así. Siempre estoy contenta, trato de estar bien pero nunca había pasado por algo así. La verdad me asusté muchísimo por eso tuve que decirle a Antonio que vaya a recoger a Antoñito porque estaba mal. Estaba lejos de mi familia, de todos, fue súper feo, es algo que no le deseo a nadie la vedad”, comentó.

Asimismo, respecto a la persona que reveló los chats, aseguró que está de más hablar de él y que no culpa a nadie por lo que sucedió. “Cada uno es responsable de sus actos y pues yo tengo que reconocer mis errores, eso no me hace ni más ni menos y lo importante es aprender de todo lo que uno pueda pasar, tanto lo bueno como lo malo, madurar y ser una mejor persona”, agregó.

HABLA SOBRE ANTOÑITO

Sheyla Rojas sorprendió a sus miles de fanáticos este jueves, al reaparecer en la televisión peruana luego de varios meses tras haber viajado a México para radicar en el país azteca. La ex conductora de tv se refirió a la difícil decisión que tomó al dejar a su hijo Antoñito al cuidado de su padre, Antonio Pavón.

“Hemos venido con Antonio luchando muchos años para que Antoñito esté estable. Llegamos a la conclusión, después de Antoñito estar un año encerrado por la pandemia y dos años que no estaba con su papá, pues dijimos que ya, que vaya. Yo voy a ir a España, para mí es más fácil ir a verlo desde aquí”, dijo la ex rubia.

En ese sentido, reconoció que la situación fue muy complicada pero que ahora está feliz porque cada vez que habla con su pequeño, a diario, le dice que está contento y que ‘ama’ España.

“Es una ciudad chiquita, los niños está en la calle, juegan en la calle. Tuvo su examen para entrar a estudiar y sacó las mejores notas. Está feliz, contento de estar con su papá”, agregó.

Asimismo, Sheyla Rojas admitió que hace años se cerraba a la posibilidad de que su hijito radique en Europa. “Pero ahora lo veo más tranquila. A veces uno en el tema de la separación, cuando pasan este tipo de situaciones, a veces uno hace problemas o se ahoga en un vaso de agua”, inidicó.

SE REECONTRÓ CON ANTOÑITO

Las conductoras de América Hoy le dieron una sorpresa a Shey Shey y se enlazaron en directo con Antonio Pavón y Antoñito, quienes se mostraron contentos de verla. El pequeño se emocionó al ver a su madre y le envió un saludo por su día, que se celebra en el Perú este domingo 9 de mayo.

