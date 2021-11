Sheyla Rojas volvió a la televisión al presentarse en el programa ‘América Hoy’. La modelo fue sometida a las preguntas de mito o verdad por las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza y reveló que ha gastado en cirugías alrededor de 100 mil soles. La popular Shey Shey dijo que no descarta en gastar más.

La ‘leona loca’, conocida así durante su participación en Esto es Guerra, dio una respuesta contundente cuando le consultaron por la cantidad de retoquitos que tiene.

“¿Es mito o verdad que invertiste más de 100 mil soles en tu cuerpo de sirena?”, le preguntó Ethel. Sheyla Rojas respondió con un “verdad”, sin embargo, al volver del corte comercial señaló que es un mito porque piensa gastar todavía más dinero.

Sheyla Rojas habla de sus operaciones https://www.americatv.com.pe/

“Mito porque aún sigue abierto el crédito”, dijo la exconductora lo que desató la risa de todos en el set de ‘América Hoy’. La hija de Gisela Valcárcel le aseguró que ya se ve regia de pies a cabeza para otra cirugía y Shey Shey se reafirmó.

“Lo que diga mi doctor, yo me lo hago, si él me dice que me haga tal cosa, yo estoy ahí en primera hora”, señaló. Tras ello, Giselo la cuestionó, pero la modelo le respondió fuertemente.

“A mí tú no me vas a decir nada Edson Dávila porque tú lo que tienes en la parte de las pompas es aceite de avión”, dijo entre risas.

SHEYLA ROJAS VUELVE A AMÉRICA TV

Sheyla Rojas volvió a América Televisión tras retirarse de las pantallas por su escandaloso ampay con el futbolista Luis Advíncula. La modelo se presentó en el programa ‘América Hoy’ para hablar de sus planes personales y de su relación con Sir Winston.

“Me siento ya como en casa, estoy contenta de poder estar aquí con ustedes, contenta de regresar a mi tierra. Se me ha hecho muy corto, llegué el miércoles, pero hemos hecho tantas cosas...”, sostuvo la modelo.