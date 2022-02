Sheyla Rojas se presentó en la reciente edición del programa “América Hoy” y se refirió a la inflamación que tuvo en varias zonas de su cuerpo tras hacerse una liposucción en la papada.

“No es que me haya puesto más labio. Lo que me está pasando es parte de un procedimiento que me hice en la papada. De hecho, aún sigo inflamada y me cuesta moverme”, explicó la influencer.

En conversación con las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, la exfigura de América TV dijo que asiste a terapias para mejorar su salud. Además, ella aseguró que aprendió la lección y no volverá a someterse a una nueva intervención estética.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo y al principio no podía ni comer y me afectó mucho... Tuve una reacción a los medicamentos y estoy llevando una terapia una vez por semana”, indicó.

“Para lo que estaba, ya se está desinflamando. De verdad, que desde entonces me dije nunca más. Estoy curada y ya no quiero nada”, concluyó.

Sheyla Rojas habla de sus labios

