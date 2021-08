Sheyla Rojas reveló en entrevista EN VIVO con Magaly Medina cómo fue que conoció a su actual novio Sir Winston. La exrubia señaló que ‘fue flechada’ por el empresario en una cena y que, al día siguiente, se fue a vivir con él.

“Vamos a la cena y mi amigo me presenta a mi novio, fue amor a primera vista. Me dijo ‘quédate, quédate un mes’. Le dije ‘me quedo, pero no en tu casa, me quedo en otro lado’. Me dijo que quería conocerme y que me iba a quedar en cuartos separados”, dijo Sheyla Rojas.

Finalmente, Sheyla Rojas precisó que su novio Sir Winston la conquistó con su faceta familiar y que, el día que se fue a vivir con él, fueron a misa.

“Yo le dije que no, que me iba a ir a otro lado, pero me quedé. Estaba su papá y sus hermanos. Desde el día uno conocí a su familia. Los conocí, era domingo y fuimos a misa. Me conquistó haciendo el plan recontra familiar”, añadió.

