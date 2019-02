Sheyla Rojas contenta por pedida de mano

Sheyla Rojas dijo que fue bonito compartir en ‘Gisela busca’ su pedida de mano y que el público puede ver cómo está con su hijo, luego que Antonio Pavón dejó entrever que no le permitía ver a Antonito.



“Fue superlindo tenerla conmigo en ese día especial, el de mi pedida, donde estuvo toda mi familia”, dijo.

Ya falta poco para la boda, ¿sientes ‘mariposas en el estómago’?

La verdad, estoy normal, aunque sí, a veces... Sé que el matrimonio es un trabajo diario con la pareja.



¿Qué opinas de las cosas que se dicen sobre ti en las redes?

Estoy con mi hijo y no hay nada que pueda decir, simplemente que la gente vea cómo está mi hijo, no solo físicamente, también emocionalmente, pues es un niño educado, amoroso, responsable, es el mejor ejemplo de que me dedico a él.

Ahora que encontraste el amor con Pedro Moral, ¿qué consejo le darías a Gisela?

Que quien no arriesga, no gana. A veces, la persona que menos esperas te conquista y te ofrece todo lo que estabas buscando.