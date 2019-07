Le dicen a Sheyla Rojas que cuide a su hijo en lugar de irse 'de juerga' y ella se defiende | FOTOS

El millonario libanés Fidelio Cavalli , actual saliente de Sheyla Rojas, compartió una serie de videos que han puesto en medio de la polémica a la conductora de TV. La rubia aparece en las publicaciones ebria bailando en una fiesta en Miconos, Grecia.

Estas imágenes sorprendieron a los fans de Sheyla Rojas y algunos usuarios de Instagram decidieron mostrar su sentir con comentarios en la red social. Muchos cuestionaron a la conductora por haber dejado solo en Perú a su hijo por irse de 'juerga'.

Sheyla Rojasrespondió enérgicamente a un usuario que la cuestionó por sus videos en estado de ebriedad y aclaró que ella no suele tomar, pero cuando lo hace, se emborracha rápidamente por su falta de costumbre.

Además, aclaró que tiene todo el derecho de divertirse pues para eso trabaja y mantiene a su familia. Sheyla Rojas aceptó que los videos que grabó Fidelio Cavalli no estuvieron bien, pero justificó el error del libanés diciendo que los peruanos somos más 'conservadores'.

Sheyla Rojas en estado de ebriedad en Mikonos

"Obvio no todo es juerga y créeme que yo cuido a mi hijo, me encargo de él y no le falta nada. Pero también tengo derecho a divertirme. Estamos de vacaciones y ya tenía programado viajar. Desde hace mucho trabajo, salgo y saco adelante a mi familia. Es justo que tenga derecho a disfrutar", escribió Sheyla Rojas.

La rubia manifestó que no tenía nada de malo que disfrute sus vacaciones y señaló que las personas están exagerando al soltar comentarios que no se ajustan a la verdad. Además, agradeció la preocupación por el seguidor sobre su vida y su hijo Antoñito.

"Quizá no debió publicar ese video, lo acepto y él también lo reconoce, Pero para él eso estaba bien. Como ya dije, él lo ve de diferente manera. Los peruanos quizá somos más conservadores, pero ya está entendiendo la magnitud de las cosas. Estamos de vacaciones y sí, claro que tomé y como no tomo, no es mi costumbre, me piqué ¿Qué tiene de malo eso? Ya exageran diciendo cosas que no son. Gracias de todos modos", finalizó Sheyla Rojas.