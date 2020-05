Rompió en llanto. Sheyla Rojas se quebró este sábado en su programa ‘Estás en Todas’ al hablar de las fuertes críticas que recibe semanalmente por su apariencia física y estilo de vida. Y es que hace poco Magaly Medina y Rodrigo González hablaron del color de su cabello y de sus relaciones amorosas.

Todo empezó cuando homenajearon a la conductora con un recopilatorio de imágenes de su hijito Antoñito por el Día de la Madre. “He optado por cuidar esa parte tan valiosa de mi vida, tan privada, no la expongo...muchos me piden que comparta fotos con mi hijo, pero esa parte mía fue tan tocada en algún momento que me hizo aprender a valorarla y cuidarla de tal forma que la tengo en una bola de cristal. Solo mi familia y la gente que realmente me conoce sabe las cosas que yo realmente hago por mi hijo, para mi hijo”, dijo Shey Shey con la voz entrecortada.

Asimismo, aseguró que no te define ‘ni la ropa que te pones’, ‘ni los errores del pasado’, ‘ni lo que otras personas puedan decir’. “Lo único que te define es tu conciencia y las cosas que uno realmente hace”, agregó la conductora de televisión.

Quebrada, Sheyla aseguró que la juzgan mucho -inclusive hizo referencia a las críticas y burlas que viene recibiendo por el color de su cabello- pero que no se han tomado ni un segundo para conocerla, ‘para saber los valores y la crianza que tuve gracias a mis padres’.

“Yo trato de no hacer caso, a mí siempre me ven sonriendo, contenta, ese es mi trabajo, yo decidí trabajar en esto y yo tambien decido hasta qué punto darme a conocer”, dijo Sheyla Rojas al mismo tiempo que aseguró que asume las críticas. “Me dijeron en algún momento gallina, y sí, soy una gallina porque tengo los huevos bien puestos... como me dijo mi mamá”, finalizó orgullosa.

