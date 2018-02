Sheyla Rojas 'cuadra' a Carlos Cacho por decir que 'se metió' en nueva relación de Patricio Parodi

¡Molesta! Sheyla Rojas no aguantó los comentarios 'ligeros' que hizo Carlos Cacho en ' Esto es Guerra' sobre ella y lo cuadró en vivo y en directo. La rubia animadora le pidió que por favor no la involucre más conPatricio Parodi , su ex pareja.

¿Qué fu lo que sucedió? Resulta que Carlos Cacho dio a entender de que Sheyla Rojas y Patricio Parodi seguían 'conversando' por WhatsApp, y que por ese motivo, el guerrero no pudo concretar una relación con la modelo Janick Maceta.

Al ser tildada como ' la tercera en discordia', Sheyla Rojas negó lo dicho por Carlos Cacho e indicó que toda la historia que dijo el maquillador en 'Esto es Guerra' era inventada.

"Carlos Cacho sí se excedió con varios comentarios que estuvieron fuera de lugar porque yo creo que en ningún momento te he contado absolutamente nada y para mí sí se inventó o se sacó un cuento no sé de dónde, y me metieron a mí en un saco que no tengo nada que ver", indicó Sheyla Rojas en 'Estás en todas'.

"Carlos Cacho, te hablo a ti directamente, tienes que tener un poco más de cuidado y más respeto metiendo mi nombre en cosas que no tengo nada que ver, yo no me meto contigo, tengo una buena relación pero si me molesta eso fuera de lugar", agregó muy molesta.

"A mí me pareció que me hizo quedar como si yo me mensajeaba con Patricio, como si yo me metía en la relación de Patricio y la nueva chica, que de verdad no la conozco. No sé, ni supe nada de ella. Me parece incómodo", añadió la rubia animadora.

"Antes de hacer comentarios tan a la ligera, piénsalo. Me molesta y me fastidia que siempre me vinculen con las salientes de Patricio Parodi", puntualizó la ahora pareja de Pedro Moral. ¿Qué dirá Carlos Cacho?