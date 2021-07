LO ACLARA. Sheyla Rojas usó su cuenta de Instagram para aclarar algunos puntos de su relación sentimental con un exitoso empresario mexicano, luego que algunos medios especularan sobre si estaba metido en el mundo del narcotráfico.

“Él no es nada público, simplemente voy a decir que no es ganadero ni agricultor y, obviamente, no tiene que ver con cosas turbias. Ya con eso es suficiente, no tengo que estar contando qué hace y qué no hace, exponiendo mi vida o la de él, la verdad que se han malacostumbrado”, dijo Shey Shey en una ronda de preguntas de sus seguidores.

Asimismo, lamentó que lea muchos comentarios donde la llaman ‘buchona’, una palabra utilizada en tierras aztecas para referirse a las mujeres que acompañan a los narcotraficantes y que llevan una vida llena de lujos.

“La verdad que obviamente sé de dónde vienen (los comentarios) y sé que a veces lo hacen con una mala onda, pero bueno”, dijo muy tranquila la exrubia, al mismo tiempo que aseguró que se encuentra felizmente comprometida tras tres meses de relación.

Sheyla y Sir Winston

Sheyla Rojas y su novio viven desde hace varios meses en Guadalajara, al pie de un lago y en medio de la naturaleza. La exconductora de Estás en Todas se mudó a tierras aztecas luego de protagonizar un escándalo por hablar de futbolistas.

La modelo no quiere mostrar a su nueva pareja en redes, para no exponerlo a las críticas de sus seguidores. “Prefiero no poner una foto con él. No lo oculto, todo el mundo sabe, pero la verdad prefiero no abrir esa puerta”, dijo.

Finalmente, aseguró que no le importa si sus fans le creen o no. “La verdad que yo me rio si ustedes creen eso de mí, qué puedo hacer, qué les puedo decir”, dijo Shey Shey.

