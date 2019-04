Esto dice Sheyla Rojas sobre las cuatro denuncias contra Pedro Moral ¿Las retirará? | VIDEO

¿Sheyla Rojas retirará las denuncias contra Pedro Moral? Como se sabe, el último viernes, la conductora decidió entablar cuatro cargos en contra de su ex para evitar que el programa de El Valor de la Verdad salga al aire.

Sheyla Rojas denunció a Pedro Moral por acoso, chantaje, extorsión y violencia contra la mujer, en modalidad de agresión psicológica. La rubia acudió con sus abogados y hasta se quebró al salir de la comisaría.

Sin embargo, tras las emisión del programa El Valor de la Verdad, la rubia contó que conversó con Pedro Moral el día domingo. Según su versión, ella lo contactó tras ver sus declaraciones y ambos conversaron de todo lo ocurrido.

"Hemos conversado porque yo no quiero tener problemas con él. Llegamos a un acuerdo y espero que este se respete. No me gusta verme envuelta en estas cosas. Mi preocupación es mi hijo, mi trabajo y mi familia y yo", contaba Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas

Este nuevo acuerdo que ambos mantendrán se realizará no solo de palabra, sino que también será notariado. Con esto, Sheyla Rojas espera no volver a hablar de Pedro Moral y viceversa. Así, la conductora espera cerrar este capítulo de su vida.

"Mi imagen sí está dañada y no me gusta lo que digan de mí. Definitivamente esta vez no me voy a confiar solo de palabras y más allá de llegar a un acuerdo legal y notarial para que ni él hable de mí ni yo de él, ni mandarnos indirectas por redes sociales", puntualizó Sheyla Rojas.