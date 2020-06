ESTÁ HARTA. Sheyla Rojas mostró su rechazo y fastidio contra las críticas que recibe por hablar con franqueza de sus cirugías y su vida amorosa. La conductora indicó que llegó al límite al leer que un usuaria la insultó diciéndole que ella “ejerce el oficio más antiguo del mundo”.

Sheyla Rojas fue entrevistada por los conductores de el programa "En Boca de Todos. En la mencionada entrevista, la conductora afirma que las críticas le resbalan y se siente muy a gusto con su cuerpo y su manera de ser. “He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamasita. Más allá del aspecto físico es lo que lleva en el corazón. Si tu criticas a alguien es porque no estás contenta contigo misma”, dijo.

Lamentablemente esto generó otra ola de comentarios de usuarios que dedican su tiempo a hostigar a la conductora. Uno de los que más le mortificó a Sheyla Rojas fue en el que le dicen que no debe conducir un programa de televisión, sino “ejercer el oficio más antiguo del mundo”.

“Quien te has creído Tú para afirmar semejante calumnia... siempre trabaje dignamente, es muy fácil insinuar cosas en una red social y querer denigrar a una persona ¡Basta! Yo no me meto con nadie y esto sí es el colmo”, menciona la conductora de En Boca de Todos.

Hace unas semanas, Sheyla Rojas, quien constantemente es blanco de críticas por sus aumentos y reducciones, dijo que la mayor parte de su cuerpo se debe a que pasó por el quirófano en múltiples oportunidades. “Yo soy 70 por ciento hecha por los cirujanos, el 20% de mis papás y el 10 por ciento de ejercicios”, indicó.

Sheyla Rojas: “Me zurro en sus comentarios negativos" - TROME

VIDEOS RELACIONADOS

Sheyla Rojas bromea tras entrevista con Gabriel Soto | ENT | TROME

Pedro Moral no le hablaría a Sheyla Rojas si la vuelve a ver. (Magaly TV - TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Cathy Sáenz a Magaly por decir que ‘saló’ el matrimonio de Edison Flores: “¿Ahora yo tengo la culpa?”

Jossmery Toledo y su curiosa respuesta cuando le preguntan cómo visita a Jean Deza en plena cuarentena y sin pase: “Me teletransporto”

Natalia Salas anuncia su salida de ‘América hoy’: “Nos dijeron que no nos podían seguir pagando”

Andrés Wiese y Mayra Couto: Viralizan video de entrevista donde pareja de actores se mostraba muy unida y cercana