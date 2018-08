Sheyla Rojas y su declaración de amor a Pedro Moral tras anunciar su compromiso ¡Qué romántico! | VIDEO

Sheyla Rojas recibió una romántica sorpresa de parte de su ahora novio Pedro Moral, quien en su aniversario le pidió que se casara con él. La rubia contó los detalles del día más maravilloso que vivió como celebración de su primer año con el empresario.



Sheyla Rojas mostró en Instagram el anillo de compromiso que Pedro Moral le entregó la noche del viernes y no pudo contener las lágrimas al describir todo lo que siente por la persona "que me enseñó lo que es el verdadero amor".

Sheyla Rojas mostró su anillo de compromiso en Instagram.

"No puedo pedir un hombre tan maravilloso como el que tengo en mi vida. Dios me puso a este hombre que lo da todo por mi, por mi hijo, que me da esa estabilidad, ese amor que siempre quise tener y sé que esto va a ser para toda la vida", dijo emocionada Sheyla Rojas.



"Siempre me dice todo lo que se proyecta conmigo y cada una de las cosas que él me ha prometido las ha ido cumpliendo y sé que somos un equipo que vamos a darlo todo por Antoñito, por formar una familia hermosa, por cumplir todos nuestros proyectos de la mano", agregó Sheyla Rojas totalmente enamorada de Pedro Moral.

Asimismo, Sheyla Rojas aprovechó para agradecerle a Pedro Moral por aparecer en su vida y por darle un cambio tan bonito. "Por conocer lo que es el amor de verdad y, como le dije, nosotros vamos a ser un equipo para toda la vida"