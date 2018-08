Sheyla Rojas se defiende tras confundir Europa con un país: "Nunca hay que creer que lo sabemos todo"

No quiere que la sigan criticando. Sheyla Rojas salió a defenderse tras el error que cometió durante una entrevista con un reportero de América Espectáculos. La rubia confundió a Europa como un país y eso la puso en el centro de las críticas.

Rodrigo González y el Zorro Zupe no dudaron en reírse del error de la rubia. El conductor de Válgame Dios pidió a sus seguidores darle opciones a Sheyla Rojas y hasta mencionó que podía conocer un país entre Tailandia y Asia.

Por ese motivo, Sheyla Rojas decidió utilizar sus redes sociales para aceptar que sí se equivocó, pero no merecía que la juzgaran de forma tan dura, pues nadie sabe todo en la vida. Vía Instagram, la rubia compartió un pantallazo de la página de Wikipedia.

"Sé que Europa no es un país. Lo que quise decir es que estoy entre viajar a ESPAÑA o ITALIA (o algún lugar de Europa) Claro que me equivoqué ¿a quién no le ha pasado que estamos pensando en una cosas y decimos otra?" , escribió en Instagram Sheyla Rojas.

La conductora de 'Estás en Todas' pidió a las personas no hacer las 'sabiondas' porque a cualquiera le pudo pasar confundir un continente con un país. Además, Sheyla Rojas consideró que no hay que juzgar a la gente sin saber qué pasa realmente.

"Lo importante es que nunca , pero nunca, creer que lo sabemos todo. Tengamos hambre de seguir aprendiendo siempre. Lo más importante: tengamos ganas de no juzgar, sin saber realmente cómo se dieron las cosas", finalizó Sheyla Rojas en su publicación de Instagram.

