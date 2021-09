SE LE ESCAPÓ. Sheyla Rojas fue la invitada especial del programa ‘América Hoy’ para dar detalles sobre su nueva vida en México y también sobre los exclusivos lugares del mundo a donde ha viajado. Sin embargo, la modelo no se dio cuenta y soltó tremenda lisura en vivo.

Mientras el programa que conduce Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes, presentaba un reportaje sobre las chicas de la farándula local que son reinas de los viajes, Sheyla Rojas no se dio cuenta que seguía enlazada y sufrió un pequeño percance.

“No me voy a meter ni cagan***, no, no me voy a meter”, dijo la popular ‘leona loca’ al asegurar que no ingresará a la piscina de su casa pese a los pedidos de la producción del programa.

Sheyla Rojas deja su micro abierto y lanza tremenda lisura EN VIVO en ‘América Hoy’

Sheyla se conectó en vivo desde la mansión que tiene con Sir Winston en México. Luciendo un infartarte cuerpo por el bikini que tenía puesto, la exchica reality no tenía previsto ingresar a la piscina.

CONDUCTORAS ALABAN A SHEYLA ROJAS

Ethel Pozo y Melissa Paredes resaltaron el cuerpo fitness que tiene Sheyla Rojas durante una transmisión en vivo con el programa ‘América Hoy’ desde México.

“Sheyla está divina, espectacular”, mencionó Melissa, mientras que la hija de Gisela Valcárcel argumento que la modelo “las cacheteó a todas”.