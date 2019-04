Sheyla Rojas demandaría a Pedro Moral por difamación y calumnia tras revelaciones en El Valor de la Verdad

La conductora Sheyla Rojas no se quedará de brazos cruzados y demandaría por difamación y calumnia a su expareja Pedro Moral, quien confesó en ‘El valor de la verdad’ que la rubia es una mujer tacaña e interesada porque lo dejó al enterarse de que no era millonario.



A esto habría que sumarle la denuncia policial que realizó Sheyla Rojas el último viernes por acoso, maltrato psicológico, extorsión y chantaje sexual. Además, se sumaría un tema de estafa junto a unos socios, por un negocio trunco.



La conductora de ‘Estás en todas’ actuaría legalmente en los próximos días, pues está muy afectada de ver cómo han mancillado su nombre con todos los hechos que relató Pedro Moral en el sillón rojo, y que según el entorno de Sheyla Rojas, no se ajustan a la verdad.



“Sheyla (Rojas) espera que se haga justicia, han mancillado su nombre e imagen. Es una mujer luchadora por su hijo y no permitirá que nadie la atropelle de esa manera”, indicó un allegado a la rubia.



El abogado Yorry Wharton comentó que existen causales para las demandas de calumnia y difamación, tras la emisión del programa el último sábado.



“Se está evaluando ello (las demandas). Ella (Sheyla Rojas) lo está pensando, bases legales sí existen para querellarlo por difamación y calumnia, pero la titular de la acción legal es ella”, precisó el abogado.



Asimismo, Pedro Moral podría tener una prisión efectiva porque no solo está violentando la intimidad de Sheyla Rojas, sino también la de su familia.



“El daño generado es a nivel psicológico, por eso denunciamos por violencia contra la mujer. La pena en ese caso es de prisión efectiva, no superior a los seis años”, añadió el abogado.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN



En tanto, Cathy Cachay, también abogada de Sheyla Rojas, señaló que la conductora ha solicitado al Ministerio Público medidas de protección para que su expareja no se le acerque ni la mencione en sus próximas declaraciones.



“El juez está obligado a dar las medidas de protección de acuerdo a la ficha de valoración que ha pasado Sheyla. Esperamos que el lunes (hoy) o martes se le otorguen las medidas de protección, que consisten en que Pedro Moral no se le puede acercar a Sheyla ni a su entorno familiar, y mucho menos a su hijo. Tampoco se podrá referir a ella”, mencionó Cachay.



DIRÁ SU VERDAD



Finalmente, se conoció que Sheyla Rojas estará hoy en el programa ‘En boca de todos’, en compañía de sus abogados, con quienes responderá punto por punto todas las afirmaciones que dio Pedro Moral en ‘El valor de verdad’.