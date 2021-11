Sheyla Rojas denuncia que perdieron su maleta en el aeropuerto

Sheyla Rojas utilizó sus redes sociales para denunciar un hecho similar al que le ocurrió a Jossmery Toledo, cuando extravió su maleta en el aeropuerto y tuvo que regresar a Perú porque se quedó sin dinero.

A través de sus historias de Instagram, la popular Shey Shey comentó que su maleta no llegó junto con ella cuando volvía del Perú a México, país donde viene radicando hace varios meses con su pareja Sir Winston.

“Acabo de aterrizar en México en el vuelo LA 2472 y no llegó mi maleta. Alguien tenga un contacto en Lima-Perú y pueda ayudarme a saber el paradero de mi maleta”, escribió la exrubia indignada.

SHEY BLOQUEA COMENTARIOS EN FOTO CON SU CIRUJANO

Hace unos días, Sheyla Rojas se presentó en ‘En Boca de Todos’ y habló sin tapujos de sus polémicos ‘retoquitos’. La exrubia aseguró que hasta el momento ha gastado más de 100 mil soles en arreglos estéticos y no descarta volver a realizárselos, pese a las críticas de sus fanáticos.

Para demostrar que no está avergonzada de sus operaciones, Shey Shey decidió compartir una foto junto a su cirujano plástico, el Dr Fong. En la imagen se le ve junto al médico aunque muchos de sus seguidores notaron que su rostro está muy cambiado.

“Poniéndome en mano del mejor, mi doctor favorito @drfongestetico @cirugiaesteticafong Me encanta venir desde tan lejos a visitarlo lqm!”, escribió Sheyla en el post.

Entre los comentarios, le reclamaron por sus excesivos ‘retoquitos’, que está muy diferente a como era y le pidieron que pare con las operaciones. Tras la avalancha de ataques, la exconductora de televisión decidió bloquear los comentarios de Instagram de la publicación.

Por su parte, el doctor Fong compartió hace unos días un video e imagen junto a Sheyla Rojas, donde sus seguidores, aunque destacaron su labor, se mostraron en contra del trabajo que hizo con la rubia.

“Sheyla como imagen no es nada bueno para su consultorio, al contrario”, “He visto su trabajo y es muy bueno, pero teniendo a Sheyla como imagen o publicidad! Eso ya es exageración caminante! No me parece buen referente, mi humilde opinión”, “Dr. Aconséjela que ya no más”, fueron algunos de los mensajes que recibió el médico.

