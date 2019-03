Sheyla Rojas denunció a Pedro Moral por acoso, chantaje sexual, extorsión y violencia contra la mujer.

Sheyla Rojas denunció a Pedro Moral en la comisaría de Miraflores, pese a que se adelantó que la conductora lo hizo por violación a la intimidad por las declaraciones del empresario en El Valor de la Verdad, esto iría mucho más allá.



Según el documento obtenido por Trome, Sheyla Rojas indicó que Pedro Moral amenazó con difundir fotos íntimas de su persona si tomaba acciones legales contra él.



Si bien Sheyla Rojas denunció a Pedro Moral por las recientes declaraciones del empresario en El Valor de la Verdad, el cual sí se emitirá pese a la denuncia, la conductora indicó lo acusa a su ex pareja por "acoso, chantaje sexual, extorsión y violencia contra la mujer".



Sheyla Rojas indicó que desde que se difundió que Pedro Moral estará sentado en el sillón rojo de El Valor de la Verdad viene sufriendo "preocupaciones, ansiedad, nerviosismo y estrés".



Sheyla Rojas comentó en su denuncia que Pedro Moral le escribió a su mánager para indicarle que tenía videos íntimos de la rubia.



Asimismo, Sheyla Rojas aseguró que todo lo que hace Pedro Moral es por dinero y despecho: "Mi ex conviviente habría recibido 50 mil soles por su participación en El Valor de la Verdad y por despecho porque él piensa que yo estoy saliendo con otra persona, lo cual es falso".



Sheyla Rojas agregó que se siente "agredida" por Pedro Moral por sus "declaraciones" en El Valor de la Verdad, asegurando que además de hablar de ella, también mencionó a su hijo, "ya que mi ex conviviente no tiene por qué hablar de mi hijo".



"No me ha agredido físicamente y está es la primera vez que me maltrata psicológicamente", se lee en la denuncia interpuesta de Sheyla Rojas contra Pedro Moral.



Sheyla Rojas pidió en su denuncia "medidas de protección y garantías ya que tengo miedo que atente contra mis derechos fundamentales".



Finalmente, Sheyla Rojas negó que Pedro Moral sea consumidor de drogas o que la haya amenazado de muerte.

