Sheyla Rojas deprimida tras revelaciones de Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad' | FOTOS

Sheyla Rojas no la pasa bien y estaría atravesando un cuadro de depresión por las revelaciones que su expareja Pedro Moral hizo en ‘El valor de la verdad’.



Aunque el momento que vive es difícil, Sheyla Rojas ayer apareció en la conducción de ‘Estás en todas’, porque ‘la función debe continuar’, pero evitó pronunciarse sobre el problema que atraviesa y se sabe que este lunes hablaría en el programa ‘En boca de todos’.



Como se sabe Pedro Moral, reveló en el ‘sillón rojo’ que Sheyla Rojas perdió interés en él porque no pudo costearle la boda de 170 mil dólares y que lo hacía sentir mal por su posición económica. También, que ella se quedó con el anillo de compromiso, el carro y el departamento que compartían y que solo sacó su ropa ‘como el Chavo del 8’. Además, dijo que lamentaba no estar cerca de Antoñito, a quien le tenía cariño.

DENUNCIAS



Las revelaciones de Pedro Moral mortificaron a Sheyla Rojas, quien lo denunció por acoso, maltrato psicológico, extorsión y chantaje sexual en la comisaría de Miraflores el último viernes.



A su vez, t ambién envió cartas notariales al programa ‘El valor de la verdad’ y Latina, exigiendo no se emita el programa donde entrevistan al empresario. El canal respondió las misivas argumentando que el programa saldría al aire.

DEL AMOR AL ODIO



Tres semanas atrás, Sheyla Rojas y Pedro Moral se juraban amor eterno y andaban en los preparativos de su boda que sellaría la historia de amor que empezó dos años atrás.



La pareja oficializa su relación en el 2017, durante un viaje que hicieron a San Andrés para celebrar el cumpleaños del empresario. Un año después, Pedro Moral le pidió de rodillas matrimonio a la conductora y ella aceptó. Su pedida de mano fue la más comentada en redes sociales.

A partir de ese momento, Sheyla Rojas empezó con los preparativos para el matrimonio que en un primer momento iba a celebrarse el 25 de mayo del 2019. Ella viajó a Colombia, junto a su excuñada, para entrevistarse con la diseñadora española Rosa Clará, quien le haría su vestido valorizado entre 9 y 15 mil dólares.



Después de ese viaje, deciden irse a vivir juntos a un departamento de Miraflores y ella anuncia el cambio de fecha para darle el sí a Moral para el 4 de mayo. Sin embargo, el 11 de marzo, a través de un comunicado de prensa, informaron que habían terminado su relación sentimental.