Sheyla Rojas desmiente a Magaly y asegura que su novio ‘Sir Wiston’ no tiene negocios con notario

Sheyla Rojas se presentó en el programa “Amor y Fuego” en la tarde de este lunes 16 de enero, donde fue consultada sobre los supuestos negocios de su novio ‘Sir Wiston’ y el esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la influencer desmintió a ‘La Urraca’ y señaló que su novio mexicano no tiene negocios con el notario peruano.

“Eso lo dijo Magaly en su momento y nos quedamos sorprendidos porque en ese aspecto, mi novio no tiene nada que decir y yo tampoco”, dijo Rojas.

“Las cosas que pueda tener Alfredo (Zambrano) con mi con mi novio, yo no me meto. Yo que sepa, ellos solo tienen un vinculo de amistad. Quizás hubo un mal entendido”, añadió.

Además, Sheyla Rojas aclaró que ella no fue la responsable de que ‘Sir Wiston’ y Alfredo Zambrano se hayan conocido. La modelo explicó que ellos se conocieron por Antonio Pavón.

“Ellos no se conocieron por mí, ellos se conocen por Antonio (Pavón) y en México. Ambos coincidieron porque Alfredo viajó a Guadalajara para verse con Antonio. Que yo sepa no tienen algún negocio juntos. Ellos son unos profesionales y por ahí quizás hablaron sus cosas, pero algo concreto no hay ”, explicó.

¿A QUÉ SE DEDICA ‘SIR WISTON’, NOVIO DE SHEYLA ROJAS?

Sheyla Rojas también se animó en aclarar a qué se dedica su novio ‘Sir Wiston’, ella explicó que el mexicano se dedica al rubro de la construcción.

“Él se dedica a la construcción en México”, dijo la exintegrante de “Esto es guerra” y “Combate”.

Finalmente, Sheyla confesó que actualmente no tiene un trabajo fijo y que ‘Sir Wiston’ es quien la mantiene.

