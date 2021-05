Sheyla Rojas parece estar más contenta que nunca. Y es que despampanante exrubia utilizó sus historias de Instagram para mostrar a sus seguidores cómo la engrió su novio por su primer mes de relación.

En la imagen se observa a la exconductora de Estas en Todas sentada frente a un piano y con enorme ramo de rosas rojas. Sobre la foto escribió la descripción: “1 M”, acompañada del emoticón de un corazón.

Hace unos días, Shey Shey se animó a oficializar a su nuevo galán mexico, aunque no quiso revelar su nombre porque, según aseguró, no percenece a la farándula. En declaraciones exclusivas para América Hoy, indicó sentirse muy contenta y amada.

“Me he vuelto más selectiva con mis amistades, tengo un hombre maravilloso que está a mi lado en todo momento y creo que Dios me lo mandó desde el cielo. Estoy en una etapa súper bonita y creo que es una persona que me da tranquilidad y paz que necesitaba en mi vida”, contó Sheyla Rojas.

Asimismo, confirmó que este siete de mayo cumplían un mes de relación, aunque salían hace más tiempo. “Se muere (si digo su nombre), él no tiene nada que ver en la televisión... La gente que me conoce sabe que soy muy amorosa”, agregó.

Sheyla Rojas y el detallazo de su novio por su primer mes de enamorados

SE REECONTRÓ CON ANTOÑITO

En la misma entrevista, las conductoras de América Hoy sorprendieron a la modelo con un enlace en vivo con su expareja Antonio Pavón y su hijo Antoñito, quienes ahora viven juntos en España. Sheyla se mostró emocionada al igual que el pequeño, quien le envió un mensaje por el Día de la Madre.

Por otro lado, la exrubia se refirió a la difícil situación que vivió luego de que un amigo suyo revelara unos chats comprometedores en el programa de Magaly Medina. Aseguró que no quería regresar de México y tuvo que internarse en una clínica por tres días para hacer una cura de sueño.

Fue en ese momento que también decidió comunicarse con el padre de su hijo para que se lo llevara con él a España, ya que ella estaba muy afectada por lo sucedido.

