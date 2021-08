Sheyla Rojas sobre su vínculo con Fidelio: “No estaba preparada para una relación”

En la edición de este jueves de Magaly Medina, Sheyla Rojas habló de todo sobre su pasado, presente y futuro. La exchica reality no se quedo callada y respondió de manera tajante ante cada interrogante.

Una de las preguntas de Magaly Medina fue su fallido romance con Fidelio Cavalli y Sheyla Rojas confesó que aún sigue teniendo comunicación con él, a pesar de que la relación no funcionó.

“En ese momento mi pareja, no entendía la magnitud de famosa que podía ser. Los medios agrandaron muchas cosas. Él no entendía la magnitud que nosotros podíamos tener y al no poder contralar eso, se me fue de las manos”, comentó a Magaly TV.

“Conmigo se portó muy bien. Hasta el día de hoy somos muy amigos junto a todo su entorno, tenemos mucha comunicación y a Fidelio le decían que era “El jeque árabe”, al día siguiente que era el chofer del jeque y que yo estaba con un misio. Fidelio se encarga de ver los negocios junto al Jeque en Los Ángeles. Fidelio es súper trabajador y él se reía”, afirmó.

¿Por qué no funcionó la relación? Sheyla Rojas reconoció en “Magaly TV La Firme la razón por la qué no duro su relación con Fidelio Cavalli”: ““No estaba preparada para una relación”, sentenció.