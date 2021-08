Sheyla Rojas estuvo en una entrevista exclusiva con Magaly Medina para hablar sobre su vida actual en México y el por qué no le quiso ofrecer una entrevista a la conductora de espectáculos.

“El que me hizo cambiar de opinión (para la entrevista) fue Antonio, que me puso en compromiso con Alfredo, tu esposo. Quiero aclarar que jamás pedí 20 mil dólares por una entrevista. Yo allí no tengo nada que ver. Yo te soy sincera, Magaly. No necesito de tus entrevistas, siempre he sido muy parca hasta en mi mismo canal con las entrevistas, la gente siempre ha sabido eso, he aprendido con el pasar del tiempo a cuidar mi vida personal”, dijo la exconductora.

Sheyla Rojas sostuvo que no le gusta dar entrevistas porque es muy sentimental y que muchas veces la ponen llorando en la televisión, algo que no le agrada.

“A mí no me gusta llorar en televisión. A veces me ponen un video y me pongo a llorar. Siempre me he cuidado en mucho aspecto. No se ha dado la entrevista (contigo)”, concluyó.

Trome - Sheyla Rojas en entrevista con Magaly Medina. (Magaly Tv. La firme)

ANTONIO PAVÓN DICE QUE SHEYLA ESTÁ ESTABLE

La conductora de Magaly TV La Firme tuvo una entrevista con Antonio Pavón desde España, quien le reveló que encuentra a Sheyla Rojas más feliz, tranquila y estable al tener la compañía de su pequeño hijo.

“Me alegra ver esa armonía entre ustedes y creo que a muchos de los televidentes también, que hemos visto sobre todo a Antoñito que es un chiquito que siempre ha necesitado atención y ahora está en un hogar bien conformado rodeado de la familia muy unida”, sentenció la ‘urraca’.