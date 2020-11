A través de su cuenta de Instagram, Sheyla Rojas compartió un misterioso mensaje que hizo pensar a muchos de sus seguidores sobre si la rubia estaría nuevamente enamorada, tras el escándalo mediático que generó la difusión de su romance con Luis Advíncula.

Sheyla Rojas luce radiante con un vestido floreado pero no fue solo eso lo que captó la atención de sus seguidores sino también el mensaje que acompañó la publicación en sus redes sociales.

“Con el tiempo te das cuenta que no solo se trata de mariposas en el estómago sino de calma en el corazón”, se lee en el mensaje que Sheyla Rojas dejó en su perfil de Instagram.

Sheyla Rojas y su misterioso mensaje de amor en Instagram - TROME

ROMPE SU SILENCIO

Sheyla Rojas ha empezado a escribir una nueva historia luego de estar en el ‘ojo de la tormenta’, pues dejó el llanto para ir hacia adelante sin victimizarse o hacerse ‘la calzón con bobos’. Aprendió de esta experiencia que no todos son sus amigos y está convencida de que el ‘ensañamiento’ hacia ella se dio por ‘sacar’ de contexto frases como ‘que me deje coja, sino next’, que la relacionaban con el futbolista Luis Advíncula.

“Daban a entender que usaba mis redes sociales para venderme. Todas las mujeres tenemos la libertad de que si nos sentimos lindas o regias expresarlo en las redes sociales; en este caso he visto que Magaly (Medina) también se muestra en bikini, con vestidos cortitos, escotes y eso no la hace menos mujer o más mujer que cualquier otra. Que yo use un calzón rojo a la gente no le da el derecho de juzgarme, criticarme o abusar de mí, ya tenemos que quitarnos ese chip tanto hombres como mujeres.”, dijo Sheyla Rojas.

LEE SU ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

Sheyla Rojas habla de Magaly Medina y del juicio por revelar affaire con Advíncula