Sheyla Rojas se baña en aceite y le resbalan las críticas en su contra, sobre todo después de que su ex Pedro Moral dijera que no le correspondería ni el saludo. La rubia conductora de Estás en Todas se vistió de gala para la edición de su programa, ya que entrevistaría a un personaje internacional.

La polémica presentadora entrevistó a distancia al actor mexicano Gabriel Soto, quien aprovechó para promocionar su telenovela Soltero con Hijas, de Televisa. Tras pasar la nota, Choca la felicitó puesto que ni el cierre de fronteras por la pandemia pudo evitar que sigua conversando con estrellas internacionales. “A ti te cierran las fronteras pero igual sigues internacional”, dijo entre risas.

Sheyla Rojas tomó el comentario con un tinte romántico y le contestó: “No, él tiene novia, soltero con hijos es un personaje obviamente”. “Te lo digo por la entrevista pues amiga”, aclaró su compañero, sin esperar que la rubia fuera a bromear con un tema que le ha valido cientos de críticas.

“Obvio, pero yo tiro mi maicito, me regalo así, con lacito”, dijo a modo de broma. “¿Esta busca sus titulares no?”, dijo Choca. “Tú sabes que yo lo hago de chiste, chiste...”, finalizó mientras guiñaba un ojo.

Sheyla Rojas bromea tras entrevista con Gabriel Soto | ENT | TROME

PEDRO MORAL NO LA QUIERE NI VER

El empresario Pedro Moral le abrió la puertas de su nuevo departamento a las cámaras de Magaly Medina. Durante la entrevista, la reportera de la ‘Urraca’ le preguntó si deseaba hablar sobre su pasada relación con Sheyla Rojas, sin embargo, el empresario prefirió esquivar el tema, pero le mandó tremenda indirecta.

“No quisiera hablar de ella. No te podría hablar de eso porque mi rubro son las telas y no el plástico”, dijo la expareja de ‘Shey Shey’. Según el empresario, cuando estaba con Sheyla estaba “bajoneado, no me quería a mi mismo, siempre me van a conocer como el ex de esta chica”, mencionó y evitó mencionarla en el reportaje.

Cuando le consultaron qué hubiera pasado si se hubiera casado con su ex, Pedro Moral, quien estaba cerca de un acantilado bromeó y agregó: “Esta hubiera sido mi casa si contraía matrimonio. Allí hubiera acabado”.

Finalmente, el empresario sostuvo que si la vuelve a ver a Sheyla Rojas se alejaría y no compartiría nada con ella. “Ya fue”, concluyó.

VIDEO RELACIONADO

Pedro Moral no le hablaría a Sheyla Rojas si la vuelve a ver. (Magaly TV - TROME)

