Sheyla Rojas: "Me siento mamacita" [VIDEO y FOTOS]

Sheyla Rojas nos dio una entrevista muy entretenida. En esta charla, la rubia nos cuenta muchas cosas y confirma da su apreciación sobre el dicho 'gallina vieja da buen caldo'.



Sheyla, hay una frase popular muy sabia: ‘Gallina vieja da buen caldo...’

Sí, es cierto. Recontracomprobado desde mis antepasados. Mi abuela decía eso, y las mamás igual. Es una frase muy cierta. Esas cosas las tomo de la mejor manera. La verdad que lo pasado, pisado. No tengo problemas con nadie (se refiere a Flavia Laos, quien la llamó ‘gallina vieja’). Este año para mí trae cosas lindas, no quiero que surjan rencillas con otras personas.



A tus 30 años, te ves muy bien...

Gracias. Sí, tengo 30 años y soy mamá. Todas las mujeres somos lindas, regias, espectaculares a la edad que sea. Cada una en su etapa luce una belleza distinta. Más allá de lo físico, ahora tengo madurez, y eso me hace ver mamacita... y fresca, ja, ja, ja.



¿Te sientes así?

Sí, me siento mamacita. Mira, yo soy de todo un poco, me considero ‘gallina’, porque soy una mamá gallina, y por supuesto, soy madura, porque viví muchas cosas que propiciaron esta madurez, y sigo aprendiendo.



¿Cuál es el secreto para tener esa figura?

Hago mucho deporte, me alimento de forma saludable.



¿Pedro también tiene buena mano?

Ja, ja, ja. La verdad que la base de todo es hacer ejercicios y comer sano.



¿Eres intensa en el amor?

Sí, soy intensa en todos los aspectos de mi vida.



¿Amas con locura?

Con todo. Creo en el amor, disfruto del amor.



¿Has vuelto a confiar en un hombre?

Soy una persona que confía en sí misma, sobre todo, sé la clase de persona que soy. Mi vida personal trato de no exponerla mucho.



¿Cómo te enamoró Pedro?

No hablo de eso. Yo creo que lo más importante de este año son las cosas que se vienen para mí en el tema laboral.



Y ahora, ¿cómo recuerdas tu relación con Patricio?

Patricio no tiene nada que ver en mi vida, pero pasamos una relación mediática, muy expuesta. Y no me arrepiento de eso. Tampoco me avergüenzo. Tengo los mejores recuerdos.



¿Cuál es la diferencia de estar con un chibolo y, ahora, con un madurito?

Aprendí que cada relación te enseña, de cada relación se rescata algo. Tuve cuatro enamorados a lo largo de mi vida. Mi máxima relación duró 5 años y medio. Y todas las relaciones me han enseñado muchísimo. Aprendí a golpes, con lágrimas, alegrías... Digan lo que digan, jamás me voy a arrepentir de nada.



¿Qué te está enseñando esta relación?

No podría hablarte de esta relación, todo lo que me pasó en la vida me sirve para corregir errores.



Ahora es distinto, porque con Patricio tenías a las cámaras detrás...

Sí, esta vez trato de cuidar mi relación. Uno va aprendiendo, a veces expuse más de la cuenta y tienen razón con las críticas.



¿Qué pasa cuando se expone mucho una relación?

Llegan las críticas, los comentarios de las personas. Somos como cualquier pareja.

Algunos dirán que ese es el precio de la fama...

Sí, es parte de... pero depende de uno cuidar la relación.



Sheyla, ¿perdonarías una infidelidad?

No, no perdonaría. Yo creo que la persona que te ama, te valora y respeta, te va a cuidar. Entonces, si sucede eso, es porque realmente no te valora. En su momento perdoné, y no me arrepiento, pero ahora a estas alturas de mi vida, busco una relación más madura.



No creo que Pedro te sea infiel...

Yo no pongo las manos al fuego por nadie, solo por mi hijo.



Pronto regresa ‘Estás en todas’, ¿emocionada?

Sí, contenta de arrancar un programa en vivo, este sábado 3 de febrero. Definitivamente, es un año que se viene con muchas novedades. Estoy recargada después de estas vacaciones.

Mucha gente no daba un peso cuando dijiste que serías conductora...



En realidad recibí muchas críticas, pero suman y me hacen crecer.

¿Nunca te afectó?

No, soy una mujer con mucha personalidad, con mucho carácter. Las cosas negativas las tomo de la mejor manera. Me impulsan a crecer. El 2017 fue de crecimiento profesional y personal.



¿Cerraste un año redondo?

Sí, he iniciado un 2018 con muchos proyectos personales.



¿Cuánto de esa felicidad, de ese entusiasmo, tiene que ver con Pedro Moral, tu pareja?

Mucho. La gente que está a mi alrededor es la gente que siempre me impulsa, que siempre me apoya. Yo soy una persona perseverante. Él es una parte muy importante, claro, él, con mi hijo y mi familia.