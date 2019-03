¿Sheyla Rojas declaró a Magaly Medina a cambio de no difundir un ampay suyo? 'Zorro' Zupe lanza este rumor

Este viernes en 'Válgame Dios', el 'Zorro Zupe' deslizó la posibilidad de que exista un ampay, que tendría como protagonista a la conductora Sheyla Rojas , que no fue difundido por el programa de Magaly Medina. ¿Qué sucedió? ¿Es real? Aquí te contamos los detalles.

Resulta que el 'Zorro Zupe' dejó entrever que la rubia animadora tendría un ampay y evitó que las imágenes sean difundidas por la 'Urraca' a cambio de declarar para su programa. ¿Será cierto?

"Qué harías si tu producción tiene un ampay de una persona de otra canal y esta persona te dice que no saques, a cambio de declararte a pesar de que no puede hacerlo. Hay un ampay que no ha salido porque hay un 'change' ahí", dijo el 'Zorro' Zupe a Peluchín, dejándolo muy sorprendido.

"Si quieres hablar de Sheyla, lo que yo sí sé que en su canal le han dicho que no declare más a otro canal. Yo no creo que ella haga esas cosas (pedir que no se pase un ampay)" , agregó el 'Zorro'.

Hasta el momento, ni Magaly Medina ni Sheyla Rojas se han pronunciado al respecto sobre este rumor que se originó en el programa de Rodrigo González y Gigi.

La tarde de este viernes, Sheyla Rojas llegó hasta la comisaría de Miraflores para denunciar formalmente a su expareja Pedro Moral , tras las recientes declaraciones que brindó en 'El valor de la verdad', programa que será emitido este sábado.