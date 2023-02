Sheyla Rojas en una entrevista para el canal de YouTube de Choca Mandros se animó a revelar las razones por las que accedió a que su hijo Antoñito, de 9 años, viva en España junto a su padre, y no con ella en México.

“Yo siempre, en todos los años que hemos compartido juntos, públicamente lo he dicho que siempre has sido una buena mamá, pese a que se te criticó mucho por el hecho de que tu hijo se fue a vivir a España. Dijeron que era porque te fuiste a vivir la vida loca, pero ¿Por qué fue?”, consultó el conductor de “Estás en todas” a la modelo.

La exconductora de TV recordó que tomó la difícil decisión en 2020, durante la pandemia del COVID-19 y en medio de la polémica que vivió luego que se difundieran unas imágenes de ella besándose con el futbolista Luis Advíncula.

“Yo estaba sin trabajo, mi hijo estudiaba encerrado. Cuando empezó la pandemia, Antonio (Pavón) siempre me decía que lo mande a España, que acá es mejor. Mi hijo estudió un año encerrado, no quería salir ni al parque, no quería ir a ningún lado” , relató en un inicio.

“Cuando pasó todo lo que pasó, en realidad, yo no quería volver a Perú, yo no podía llevarlo a España, solo dejaban a entrar a personas con pasaporte, entonces Antonio tenía que venir a llevárselo, y dije ‘¿para qué yo ir al Perú? ¿para tener todo el acoso de la prensa?’”, recordó Sheyla Rojas, quien terminó quedándose en México, donde vive con su actual pareja, Sir Winston.

Asimismo, la exchica reality confesó que pensó en llevarse a México a su hijo; sin embargo, desistió para no iniciar una disputa con Antonio Pavón. “Llevarme a vivir a Antoñito a México, quizás, hubiera sido un tema de pleito con el papá. Antonio no conocía a Luis (Sir Winston), no sabía cómo eran las cosas. Quizás, en el primer momento, hubiera reaccionado de otra forma”, resaltó.

Otro motivo que la impulso a que su hijo Antoñito viva con su papá, es que en los primeros años compartieron muy poco. “Mi hijo ya estaba más grande, más jovencito, estaba en la etapa en la que necesita una imagen más grande, más padre que de mamá… porque para mí es mi bebé”, resaltó la popular ‘Shey Shey”.

SUFRÍO MUCHO AL SEPARARSE DE SU HIJO

Sheyla Rojas reconoció que al inicio le costó mucho estar lejos de su hijo, incluso tuvo que medicarse para poder descansar. “Me acuerdo de que a veces Luis me tenía que dar unas gomitas con calmantes para descansar y dormir. Fue un cambio muy drástico. Dejé a mi hijo, a mis amigos, a mi familia, dejé todo. Yo estaba con mi hijo las 24 horas, me chocó un montón, pero sabía en el fondo que las cosas iban acomodándose con el tiempo. Solo quería que mi hijo esté tranquilo”, confesó conmovida.

TE PUEDE INTERESAR

El Chamaco y su dura historia en Barcelona: “Fui albañil, mozo y hasta dormí bajo un puente con mis maletas”

‘Robotina’ tras saber que ‘Robotín’ patentó su nombre artístico: “Quería hacerlo, pero no podía por mis documentos”

Maicelo y las supuestas pruebas con las que busca desmentir informe de Magaly en su contra